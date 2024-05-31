ASUS Neredeyse Sizin Yerinize Oyun Oynayacak Kadar İyi Olan Yeni Oyuncu Monitörlerini Tanıttı

ASUS, oyunculara yöenlik markası Republic of Gamers (ROG) ile farklı kategorilerdeki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak sizlere şirketin yapay zeka ile güçlendirilmiş yeni bilgisayarı ASUS Vivobook S 15'ten bahsetmişitk.

Şimdi ise ASUS, ROG Strix OLED XG27AQDMG ve ROG Strix XG27UCG isimli iki yeni oyuncu monitörü ile karşımıza çıktı. Her biri dünyada ilk denebilecek teknolojilerle gelen monitörler, yüksek yenileme hızı ve üstün renk performansı gibi özelliklerle dikkatleri üzerine çekti.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG ve ASUS ROG Strix XG27UCG Tanıtıldı

İlk olarak ROG Strix OLED XG27AQDMG modelini ele alacak olursak, üst düzey bir oyuncu monitörü iler karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. 26,5 inçlik bir ekran ile gelen monitör, 2K (2560 x 1440) çözünürlüğündeki WOLED ekran ile geliyor.

Söz konusu panel teknolojisi, yüksek renk doğruluğu, derin siyahlar ve yüksek kontrast oranları sunarken, enerji verimliliği ile de dikkat çekiyor. Üstelik ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG, WOLED ekran sayesinde 0,03 ms gecikme süresi 240 Hz tazeleme hızı sunabiliyor.

Ekran parlaklığı, renk doğruluğu, HDR desteği, G-SYNC ve FreeSync desteği ile de adeta göz dolduran oyuncu monitörü, iki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet USB 3.2 Gen 1 portuna sahip. Ancak ürünün fiyatı da en az özellikleri kadar göz dolduruyor.

Eğer daha uygun fiyatlı bir çzöüm istiyor ama performanstan ödün vermek istemiyorsanız endişelenmeyin, ASUS'un bunun için de ideal bir ürünü var. ROG Strix XG27UCG'nin 27 inç 4K IPS paneli, 160 Hz - 320 Hz arası tazeleme hızına ulaşabiliyor ve 1 ms gecikme süresi sunuyor.

Tıpkı abisi gibi HDR, G-SYNC ve FreeSync desteğiyle birlikte gelen monitör, bir adet USB Type-C, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet de HDMI 2.1 portuna sahip. Her ne kadar oyunculara en iyi görsel deneyimi sunmayı hedefleyen ASUS ROG bu modelde de ciddi bir meblağ talep etse de fiyatının karşılığını verdiğini söylemek mümkün.

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG ve ROG Strix XG27UCG Teknik Özellikleri

Özellik ROG Strix OLED XG27AQDMG ROG Strix XG27UCG Ekran Boyutu 26,5 inç geniş ekran 27 inç Ekran Çözünürlüğü 2560 x 1440 4K @ 160 Hz, FHD @ 320 Hz Panel Türü WOLED Hızlı IPS Yenileme Hızı 240 Hz 160 Hz / 320 Hz Tepki Süresi 0,03 ms (GTG) 1 ms (GTG) Parlaklık %100 APL'de 275 cd/m² - Kontrast Oranı 1500000:1 - Renk Doygunluğu DCI-P3 %99 / sRGB %135 - G-SYNC ve FreeSync Desteği Var Var HDR Desteği Evet Evet Bağlantı Noktaları HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 Gen 1 USB Type-C Power Delivery, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1

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Peki siz ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG ve ASUS ROG Strix XG27UCG oyuncu monitörü modellerini nasıl buldunuz. Seçme şansınız olsa iki modelden hangisini seçerdiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.