Klima ve Masaj Özellikli Oyuncu Koltuğu Geliyor! İşte Detaylar

AutoFull, yeni ve geliştirilmiş M6 Ultra 2.0 oyuncu koltuğunu piyasaya sürdü. M6 Ultra'nın bir üst modeli olan bu oyuncu koltuğu, önceki modelde model bulunmayan çeşitli özellikler içeriyor. Peki, M6 Ultra 2.0'ın özellikleri neler?

M6 Ultra 2.0 Özellikleri

Tasarım özelliklerine geçmeden önce şirket, bu ürününün dünyanın ilk havalandırma ve masaj özelliğine sahip oyuncu koltuğu olduğunu belirtiyor. Tasarım kısmında ise, M16 Ultra 2.0'da doğrudan oturma minderine yerleştirilmiş bir iklim kontrol sistemi bulunuyor. Buna ek olarak, çift soğutma fanına da sahip. Markanın iddiasına göre her iki fan da üç seviyeli manuel ayar ile koltuğun yüzey sıcaklığını 19 dereceye kadar düşürebiliyor.

AutoFull bu modelinde, omurga sağlığını korumak için kullanıcı ile birlikte hareket eden üçüncü nesil M-serisi uyarlanabilir bel desteği sistemini kullanıyor. Sistem aynı zamanda ayarlanabilir isteğe göre ayarlanabiliyor. 60 mm ileri ve geri hareket, 50 mm otomatik adaptasyon ve 5° adaptasyon rotasyonunu destekliyor.

Ayrıca koltuk, hafızalı köpükten yapılmış 3D ErgoCloud baş desteiği ile birlikte geliyor. Firma bu baş desteğinde bulunan yükseklik, açı, ileri ve geri konmumlardırmalar gibi çok yönlü ayarlar ile ekran başındayken oluşan boyun basıncını azaltmayı hedefliyor.

Bu modeldeki bir diğer fark ise kolçak yapısı. M6 Ultra 2.0 yükseklik, derinlik ve açı ayarlı tamamen ayarlanabilir 360° koçaklara sahip. Son olarak oyuncu koltuğunun diğer özellikleri arasında alüminyum alaşımlı taban ile güçlendirilmiş ağır hizmet tipi tekler, SGS Class-4 gazlı piston, nefes alabilir PU deri, dahili bel titreşim masajı, sallanma modu, 90° ile 160° yatma desteği ve 180 kg taşıma kapasitesi bulunuyor.

M6 Ultra 2.0 Fiyatı

M6 Ultra 2.0 fiyatı şu an 600 dolar. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan oyuncu koltuğu, yüksek vergi matrahlarını göz önüne aldığımız da Türkiye fiyatınını ne olacağını tahmin etmek zorlaşıyor.