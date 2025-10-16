ROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

ASUS'un Microsoft ile birlikte oyunculara özel geliştirdiği taşınabilir oyun konsolu ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X, Türkiye’de satışa çıktı. Adındaki Xbox'ın ifadesinin aksine Windows 11 işletim sistemiyle gelen yeni el konsolları, ASUS E-Store, Hepsiburada ve Mediamarkt üzerinden satın alınabiliyor. İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı!

ROG Xbox Ally ve Ally X 37.999 TL'den Başlayan Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Çıktı

Yeni ASUS ROG Ally modelinin fiyatı 37.999 TL olarak belirlendi. Daha güçlü donanıma sahip ROG Ally X modeli ise 58.999 TL'den satışa çıktı. Her iki model de oyunlar için akıcı ve canlı bir görsel deneyim sunan 7 inç boyutunda, Full HD (1920x1080) çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip IPS bir ekranla geliyor.

500 nit parlaklık ve AMD FreeSync Premium desteği sayesinde, hem iç mekanlarda hem de dışarıda net ve yırtılmasız bir görüntü elde etmek mümkün. Ekranlar, Corning Gorilla Glass Victus ile korunarak çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor.

ROG Ally ve Ally X'in kalbinde, AMD'nin güçlü Ryzen Z1 Extreme işlemcisi yatıyor. Bu "Zen 4" mimarisine sahip 8 çekirdekli ve 16 iş parçacıklı işlemci, RDNA 3 mimarili entegre grafik birimiyle birleşerek etkileyici bir oyun performansı sunuyor. Bu sayede her iki cihaz da güncel AAA oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor.

İki model arasındaki en belirgin farklardan biri RAM ve depolama kapasitesi. Rog Ally 16 GB LPDDR5 RAM ile gelirken ROG Ally X 24 GB kapasiteli daha hızlı LPDDR5X RAM'e sahip. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri bizleri karşılıyor.

Bildiğiniz üzere bir el konsolu için en önemli konulardan biri pil ömrü. Neyse ki bu ROG Xbox Ally modellerinin en iddialı olduğu konulardan biri. İlk modeldeki 40Wh'lık bataryaya kıyasla Ally X, 80Wh'lık devasa bir bataryaya sahip. Bu da teorik olarak iki kata varan bir oyun süresi anlamına geliyor. Her iki cihaz da 65W hızlı şarj desteği sunuyor.

Peki siz yeni ROG Xbox Ally ve Ally X modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.