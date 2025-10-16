Değiştirilebilir Kamera Modülüne Sahip Telefonun Videosu Paylaşıldı

Realme'nin tanıtmaya hazırlandığı GT 8 Pro'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda GT 8 Pro'nun tanıtım videosu paylaşıldı. Videoda değiştirilebilir kamera modülüne yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Ayrıca telefonun hangi renk seçeneklerine sahip olacağı da belli oldu.

Realme GT 8 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonu GT 8 Pro için bir video paylaşıldı. 37 saniye uzunluğundaki videoya göre telefonun arka yüzeyinde değiştirilebilir kamera modülü bulunacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kamera modülünü istediği zaman değiştirebilecek. Videoda telefona takılabilecek modülleri de görüyoruz.

Modülün üzerinde üç adet kamera konumlanacak. Telefonun sağ tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca Realme logosu da bulunacak.Videoya göre telefon beyaz, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Her renk seçeneğinin etkileyici bir görünüme sahip olduğunu belirtelim.

Realme GT 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

OLED panel, 2K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera Sistemi: 200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

200 MP periskop telefoto, 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 120W hızlı şarj teknolojisi

120W hızlı şarj teknolojisi İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre GT 8 Pro'nun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameranın çözünürlüğü bilinmiyor fakat Realme GT 7 Pro'da 16 megapiksel kamera yer alıyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Realme'nin yeni telefonu GT 8 Pro'da 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak.

GT 8 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme GT 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen Realme GT 8 serisi, 21 Ekim 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Realme GT 7 ve Realme GT 7 Pro, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.