Honor'un Robot Kollu Telefonu CES 2026'da Görüntülendi

Honor'un robot kollu telefonu Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026'da görüntülendi. Henüz prototip aşamasında olan bu ürün, DJI Osmo Pocket modellerine andıran özellikler sunuyor ve telefonunuzun arka kamerasını adeta bir gimbal'a takılıymış gibi kullanmanıza imkan tanıyor.

Honor'un Robot Kollu Telefonu CES 2026'da Sergilendi

Akıllı telefonların tasarımlarının ve teknik özelliklerinin giderek birbirine benzediği günümüzde inovasyon yapmak Apple ve Samsung gibi üreticiler için oldukça zor. Ancak gerçekten cesur hamleler yapan Honor gibi üreticiler için imkansız değil.

Bu doğrultuda şirket, geçtiğimiz ekim ayında ilginç bir telefon konsepti ile karşımıza çıktı. Honor Robot Phone adı verilen bu prototip ilk bakışta normal bir telefonu andırıyordu. Asıl sürpriz ise arka kamera adasının içerisinde gizliydi.

Söz konusu olan açılıyor, içerisinden robotik bir kol çıkıyor ve arka kamera adeta bir gimbal görevi görüyordu. Şimdi ise Honor, bu prototipi CES 2026'da sergilemeye başladı. Honor, Robot Phone'un henüz sadece sergiliyor.

Hala geliştirme aşamasında olan cihaza ziyaretçilerin dokunması yasak. Bu nedenle kalınlığı, ağırlığı ve kullanım deneyimi gibi detayları sizinle paylaşamıyoruz. Ancak görünüş itibariyle iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra gibi cihazlardan çok daha kalın durmadığını söyleyebiliriz.

Üstelik detaylar için uzun süre beklememize gerek yok. Honor'un açıklamasına göre Robot Phone, Mart 2026'da düzenlenecek MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) kullanıma hazır olacak. Katılımcılar ürünü istedikleri gibi deneyimleyebilecek.

Burada ürünün tüm özelliklerinin, fiyatının ve çıkış tarihinin de duyurulması bekleniyor. Belirtmekte fayda var ki robotik kol bazı problemleri de beraberinde getiriyor. Örneğin daha küçük batarya ve mekanik parçaların neden olduğu arıza ihtimali bunlardanb sadece ikisi.