ASUS'tan 420Hz Ekranlı Oyun Monitörü! Düşük Tepki Süresi ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, Strix XG259QNSR Ace'i tanıttı. Böylece monitörün özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörde ayrıca DisplayPort 1.4 ve HDMI portları da mevcut.

ASUS Strix XG259QNSR Ace'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 1080p

1080p Ekran Yenileme Hızı: 420Hz

420Hz Ekran Tepki Süresi: 0.3 ms

0.3 ms Renk Gamı: %90 DCI-P3 ve %115 sRGB

%90 DCI-P3 ve %115 sRGB Portlar: DisplayPort 1.4 ve HDMI

ASUS Strix XG259QNSR Ace'in Ekran Özellikleri Neler?

24,5 inç ekran büyüklüğüne sahip ASUS Strix XG259QNSR Ace, Fast IPS ekran üzerinde 1080p çözünürlük, 420Hz yenileme hızı ve 0.3 tepki süresi sunuyor. Renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteren Fast IPS, geniş görüş açısına sahip. Yani monitöre sağdan, soldan vye ayukarıdan bakıldığında bile renklerde solma, kararma veya kontrast kaybı olmuyor.

Yüksek yenileme hızı özellikle Valorant gibi rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 420Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli. Düşük tepki süresi ise oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj sağlıyor. Böylece hareket bulanıklığı minimum düzeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Monitör G-Sync ve FreeSync Premium özelliklerine sahip. Bu özellikler, monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu olmasını sağlıyor. Ekran kartı o an oyunda kaç FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak o değere eşitliyor. Örneğin FPS değeri 120'ye çıkarsa o an monitör de 120Hz oluyor. FPS değeri 60'a düştüğü takdirde ise monitör de 60Hz'ye düşüyor. Böylece anlık takılma ve ekran yırtılması gibi problemler ile karşılaşılmıyor.

ASUS'un oyun monitörü, yüzde 115 sRGB ve yüzde 90 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de doğru renk tonlarında görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede oyunların yanı sıra video düzenleme ve grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj sağlanıyor.

ASUS Strix XG259QNSR Ace Hangi Portlara Sahip?

ASUS Strix XG259QNSR Ace modelinde DisplayPort 1.4 ve HDMI portları bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtıyor. Böylece üst düzey bir deneyim elde ediliyor. Bu arada monitörün renk seçenekleri arasında siyah ve beyaz bulunuyor.

ASUS Strix XG259QNSR Ace Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS Strix XG259QNSR Ace'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS Strix XG259QNSR Ace'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

G-Sync ve FreeSync Premium özelliklerinin önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise monitörün yenileme hızının ekran kartının üretttiği kare hızıyla uyumlu hâle getirmesi. Bunun yanı sıra monitörün yüksek yenileme hızına ve düşük tepki süresine sahip olması da oldukça önemli. Bu sayede özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor.