En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! İlk 5'te 13 Yıllık Oyun Var

Valve, her hafta düzenli olarak oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren liste yayınlıyor. Bu hafta yayınlanan liste ile birlikte 14-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar açıklığa kavuştu. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen bir oyun zirvede yer almayı başardı.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Steam'de 14-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Palworld konumlandı. Pokemon benzeri yaratık toplama mekaniklerini, hayatta kalma ve crafting ögeleriyle karıştırarak benzersiz bir deneyim sunan Palworld'de Pal isimli yaratıklar bulunuyor. Savaşlarda bize eşlik eden Pal'ler, kaynak toplamamıza bile yardım edebiliyor.

İkinci sırada Assassin's Creed Black Flag Resynced bulunuyor. Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon macera oyunu, deniz savaşlarına odaklanıyor. Edward Kenway isimli karakteri kontrol ettiğimiz yapım Karayipler'de geçiyor. Bu yapımın 2013 yılında piyasaya sürülen Assassin's Creed IV: Black Flag'in remake sürümü olduğunu belirtelim.

Üçüncü sırada uzun bir süredir popülerliğini devam ettiren Meccha Chameleon konumlandı. Indie oyunlar arasında yer alan bu yapım, saklambaç oyunu konseptine sahip. Oyunda saklanan taraf kendini boyayarak kamufle ediyor. Diğer oyuncular ise etrafı dikkatli bir şekilde inceleyerek onları bulmaya çalışıyor.

Tır sürme oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Euro Truck Simulator 2, dördüncü sırada yer aldı. SCS Software tarafından geliştirilen oyunda tır sürerek yükleri belirlenen konuma ulaştırmaya çalışıyoruz. 2012 yılında piyasaya sürülen oyun, uzun yıllar geçmesine rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor.

Beşinci sırada Rockstar Games'in en popüler oyunlarından biri olan GTA 5 bulunuyor. Tek oyunculu modda Michael, Franklin ve Trevor olmak üzere üç farklı karakteri kontrol ediyoruz. İstediğimiz zaman karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz. Oyunda ister görev yapıyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online isimli çevrim içi mod da mevcut.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Palworld Assassin's Creed Black Flag Resynced Dead by Daylight The Mound: Omen of Cthulhu GTA 5 EA Sports FC 26 Forza Horizon 6 Halo: Campaign Evolved Granblue Fantasy: Relink Funnel Runners

Dünya genelinde 14-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında da Palworld bulunuyor. 2024 yılının Ocak ayında erken erişime açılan bu yapım, 10 Temmuz 2026 tarihinde tam sürüme geçiş yaptı. Bununla birlikte oyunu oynayan oyuncu sayısında çok ciddi bir artış yaşandı.

İkinci sırada Assassin's Creed Black Flag Resynced, üçüncü sırada ise Dead by Daylight bulunuyor. Bu oyunları The Mound: Omen of Cthulhu takip etti. Dört oyuncuya kadar co-op desteğine sahip olan bu yapım, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Korkunç yaratıkların yer aldığı ormanda hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Editörün Yorumu

Erken erişimden tam sürüme geçmesi ile birlikte yeniden çok popüler hâle gelen Palworld'ü daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Pokemon benzeri bir deneyim sunan bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Oyunun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olduğunu da belirteyim. Haftalardır popülerliğini devam ettiren saklambaç oyunu Meccha Chameleon ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.