vivo'nun Devasa Bataryalı Telefonu Sızdı! Güçlü İşlemcisi Var

vivo, aradan geçen birkaç yılın ardından S serisini yeni bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket en son 2019'da vivo S1'i duyurmuştu. Şimdiyse sırada vivo S2 adını taşıması beklenen akıllı telefon var. Kısa süre içinde tanıtılması beklenirken cihazla ilgili sızıntılar da artmaya başladı. Son olarak vivo S2'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.

vivo S2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,59 inç, OLED, 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

6,59 inç, OLED, 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Arka Kameralar: ​ 50 MP ana kamera 50 MP periskop telefoto 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh'ın üzerinde

7.000 mAh'ın üzerinde Şarj: 80W kablolu hızlı şarj

80W kablolu hızlı şarj Kablosuz Şarj: Var

Var Ters Kablosuz Şarj: Var

Var Parmak İzi Okuyucu: Var

vivo S2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre vivo S2, 6,59 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelecek. Ne çok büyük ne de ortalama sayılabilecek bu ekran 1,5K çözünürlük sunacak ve 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. OLED panel canlı renkler ve daha düşük enerji tüketimiyle bilinirken, 120 Hz yenileme hızı özellikle arayüz geçişlerinde ve mobil oyunlarda daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlayacak. Yüksek çözünürlük ise yazıların daha keskin görünmesine ve görüntülerin daha detaylı şekilde görüntülenmesine olanak tanıyacak.

vivo S2 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

vivo S2'nin Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacağı öne sürüldü. 3 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu yonga seti iki adet 3.8 GHz hızında ve altı adet 3.32 GHz hızında olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşuyor. Snapdragon 8 Gen 5, en iyi akıllı telefonlara güç veren bir işlemci.

En iyi grafikli mobil oyunlardaki performansı ise şu şekilde:

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo S2'nin tanıtım tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre cihazın ağustos ayının başlarında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte modelin teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı da netlik kazanacak. Öte yandan ağustos ayına da çok az bir süre kaldı.

Editörün Yorumu

vivo'nun S serisini devam ettireceği zaten birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. vivo S2 ise teknik özellikleri sayesinde en iddialı modellerden biri olacak gibi görünüyor. Özellikle yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemcisi sayesinde uzun pil ömrü ve yüksek performans sunacağını düşünüyorum. Bunu tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.