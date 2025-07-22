ASUS 240Hz Ekranlı Ucuz Monitör Tanıttı! Yapay Zeka Desteğine Sahip

Geçtiğimiz aylarda 610Hz ekranlı ASUS ROG XG248Q5G-P monitör duyuran ASUS, yeni bir monitör tanıttı. ASUS TUF VG249QM5A isimli oyun monitörü hem yüksek yenileme hızı hem de yapay zeka özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

ASUS TUF VG249QM5A Özellikleri

23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip ASUS TUF VG249QM5A, Fast IPS ekran üzerinde 240Hz yenileme hızı ve 0,3 tepki süresi sunuyor. Minimum tepki süresi ve yüksek yenileme hızı, özellikle rekabetçi FPS oyunları için idealdir.

AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync teknolojilerini destekleyen monitör, bu sayede daha akıcı bir deneyim sunuyor. Monitörde ayrıca oyun odaklı yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Dynamic Crosshair, nişangahı değiştirerek daha iyi kontrast ve nişan alma hassasiyeti sağlıyor.

Ekran içeriçğini analiz eden AI Visual, önceden ayarlanmış veya özel profillere göre görselleri optimize ediyor. Bu özellikler, DisplayWidget Center programı aracılığıyla yönetilebiliyor. Bu programda ayrıca firmware güncellemeleri de yapılabiliyor.

sRGB renk gamının %99'unu kapsayan monitör hem oyun hem de multimedya kullanımı için doğru ve canlı renkler sunuyor. Montiörde FPS, MOBA, RTS/RPG ve sinema gibi sekiz farklı GameVisual ekran modu mevcut. Bu modlar, kısayol tuşları veya ekran menüsü üzerinden seçilebiliyor.

Monitörde bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.0 portu bulunuyor. uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu minimum düzeye indirmek için TÜV Rheinland sertifikalı Eye Care teknolojisi de yer alıyor.

ASUS TUF VG249QM5A Fiyatı

ASUS TUF VG249QM5A oyun monitörü için 949 yuan (5.347 TL) fiyat etiketi belirlendi. Monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.