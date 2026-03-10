ASUS 32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

ASUS, NUC 16 Pro isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla beraber PC'nin teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen bir işlemci ve ekran kartı bulunuyor. PC ayrıca yüksek RAM kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

ASUS NUC 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H

Intel Core Ultra X7 358H Ekran Kartı: Intel Arc B390

Intel Arc B390 RAM: 32 GB LPDDR5x (9600MHz)

32 GB LPDDR5x (9600MHz) Depolama: 1 TB M.2 PCIe 5.0 SSD

1 TB M.2 PCIe 5.0 SSD Portlar: 2 x Thunderbolt 4, 2 x HDMI 2.1, 4 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x 2.5Gb Ethernet

2 x Thunderbolt 4, 2 x HDMI 2.1, 4 x USB-A 3.2 Gen 2, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x 2.5Gb Ethernet Wi-Fi 7: Destekliyor.

ASUS NUC 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Mini bilgisayar gücünü Intel Core Ultra X7 358H işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci 4.8 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek, 3.7 GHz hızında çalışan sekiz adet çekridek ve 3.3 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek olmak üzere toplamda 16 adet çekirdek içeriyor. Farklı çekirdek türleri sayesinde hem yüksek performans hem de verimlilik elde ediliyor.

ASUS NUC 16 Pro'nun Ekran Kartı Nasıl?

ASUS'un yeni bilgisayarında Intel Arc B390 ekran kartı bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen entegre ekran kartı, 2500 MHz hıza sahip. Ekran kartında 12 adet yeni nesil Xe3 çekirdeği mevcut. Counter Strike 2, Valorant ve League of Legends dahil olmak üzere popüler pek çok oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor

ASUS NUC 16 Pro'da Kaç GB RAM Var?

Wi-Fi 7 teknolojisini destekleyen NUC 16 Pro'da 32 GB LPDDR5x 9600 MHz RAM bulunuyor. Kullanıcılar istediği zaman RAM kapasitesini 96 GB'a kadar arttırabiliyor. Böylece uzun vadeli kullanım imkânı elde ediliyor. Çift fana sahip olan mini bilgisayarda 1 TB M.2 PCIe 5.0 SSD mevcut.

ASUS NUC 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS, NUC 16 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'de ASUS marka çok sayıda bilgisayar satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda NUC 16 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

ASUS NUC 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

ASUS'un yeni mini bilgisayarı için 10 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 70 bin 197 TL'ye denk geliyor. Buna göre bilgisayarın tahmini vergili fiyatı 85 bin TL civarı olabilir. Bilgisayarın Türkiye fiyatına dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle bilgisayarın farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

NUC 16 Pro, en iddialı mini bilgisayarlardan biri olduğunu düşünüyorum. Küçük boyutuna rağmen çok güçlü donanıma sahip olan bilgisayar hem günlük kullanımad hem de oynlarda yeterli bir performans sunuyor. Özellikle RAM kapasitesini 96 GB'a kadar yükseltme imkânının önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum.