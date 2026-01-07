Kafanızı Takip Eden Laptop Tanıtıldı! Yapay Zeka Asistanı Var

Lenovo'nun ilk olarak konsept olarak ortaya çıkan dizüstü bilgisayarı gerçeğe dönüştü. Yeni dizüstü bilgisayarını CES 2026'da tanıtan Lenovo, bu laptop'ı ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist olarak adlandırıyor. En büyük farkı ise ekranın açısını kafanızı takip ederek otomatik olarak belirlemesinden geliyor.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 1800 x 2880 piksel çözünürlük

1800 x 2880 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Tipi: OLED (Dokunmatik ekran)

OLED (Dokunmatik ekran) İşlemci: Intel Panther Lake

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist, özel bir ekran tasarımına sahip. Bu ekranın açısı, kafa hareketlerine göre belirleniyor. Oda içinde hareket etmeniz gerekiyor ancak bir yandan da ekrana bakmanız gerekiyorsa tekrar tekrar ekranın başına geçme ihtiyacınızı büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Cihaz, sesli ve fiziksel kontrolleri destekliyor. Öyle ki kapalıyken kapağına iki tık vurursanız otomatik olarak açılıyor. Bununla birlikte sesli komutlarla da kontrol edilebiliyor. Dahası, güneş gözlüğü takan emoji şeklinde ekranda belirip size el sallayan bir yapay zeka destekli yardımcı da sunuyor.

Ana dilini bilmediğiniz birisi ile konuşmanızı da kolaylaştıran dizüstü bilgisayar, yüz yüze konuşmalarda ekranı sırayla konuşmacılara doğru döndürerek gerçek zamanlı çeviri yapabiliyor. Kalem desteği bulunan bu cihaz, 14 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED dokunmatik ekranda 1800 x 2880 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist Fiyatı

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist için 1.649 dolar (70 bin 992 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu dizüstü bilgisayarın Haziran 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Yeni nesil Intel Panther Lake işlemcisi ile gelen dizüstü bilgisayar yaklaşık 1,4 kilogram ağırlığa sahip.