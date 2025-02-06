ASUS Zenfone 12 Ultra Tanıtıldı! Kamerasıyla Hayran Bırakıyor

Geçtiğimiz günlerde oyun odaklı ROG Phone 9 FE modelini tanıtan ASUS bu kez Zenfone 12 Ultra modelini duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Serinin önceki modeli Zenfone 11 Ultra 2024 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

ASUS Zenfone 12 Ultra Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu, HDR10 ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı desteklenen oyunlarda 144Hz'ye kadar çıkıyor.

Telefonun ekranı Gorilla Glass Victus 2 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS4.0 depolama seçenekleri bulunuyor.

50 MP ana kamera, IMX890 yerine Sony Lytia-700 sensörünü kullanıyor. 6 eksenli hibrit gimbal sabitleyici teknolojisinin olması dikkat çekiyor. Bu teknoloji ±5° hareket düzeltebiliyor. Gimbal sabitleyicisi teknolojisinde önceki telefona göre yüzde 66'lık bir iyileştirme yapıldığı söyleniyor.

32 MP telefoto kamera optik sabitleme özelliğini içeriyor. Bu kamera 3x optik ve 10-30x HyperClarity yakınlaştırma sunuyor. 13 MP ultra geniş açılı kamera ise 120 derecelik görüş alanı sağlıyor. Ön tarafta 32 MP RGBW sensör mevcut. Bu kamera ise 90 derecelik görüş alanı sunuyor.

Arka kameralar 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. 5.500 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 65W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 220 gram ağırlığındaki cihaz 163,8 x 77 x 8,9 mm boyutlarında.

ASUS Zenfone 12 Ultra Fiyatı

ASUS Zenfone 12 Ultra Avrupa, Hong Kong ve Tayvan'da piyasaya sürüldü. Telefon için 1.100 euro fiyat belirlendi ancak 6-28 Şubat tarihleri arasına özel 1.000 euro fiyat ile sunuldu.