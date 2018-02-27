Asus ZenFone 5 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ASUS’un beklediğimiz yeni telefonu ZenFone 5, Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında #Backto5 etkinliğinde tanıtıldı. Gece mavisi ve meteor gümüş renkleriyle kendisine çeken, çentiğiyle iPhone X'u hatırlatan Asus Zenfone 5’in teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Tamindir olarak katıldığımız, gelişmeleri canlı olarak aktardığımız Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan akıllı telefonlardan birisi de ZenFone 5’di. Asus, Türkiye saatiyle 21:30’da başlayan, YouTube üzerinden de canlı olarak izlenebilen #Backto5 etkinliğinde tam üç Zenfone 5 modeli tanıttı. ZenFone 5, ZenFone 5 Lite ve ZenFone 5z akşam etkinlikte tanıtılan ZenFone serisinin yeni üyeleri oldu. Android’in en yeni sürümü Oreo ile gelen yeni ZenFone akıllı telefonlar, önceki modellerden hem tasarımsal hem de donanımsal yönden oldukça farklı. Asus’un etkinlikte de belirttiği üzere yeni modellerle birlikte Asus ZenFone serisi evrim geçirmiş ve şirketin belirttiğine göre bu sadece bir başlangıç. Peki, Asus ZenFone 5 bize neler sunuyor?

Asus ZenFone 5 Özellikleri:

6.2 inç Full HD çözünürlük sunan Super IPS ekrana sahip ZenFone 5, yüzde 90 gibi etkileyici bir ekran kasa oranına sahip. 500nit parlaklık, yüzde 95.4 NTSC renk gamı, DCI-P3 desteği, mavi ışık filtresi, otomatik renk sıcaklığı, akıllı ekran açma gibi teknolojilerle dolu ekrana sahip telefonun kalbinde Qualcomm’un 14nm, 64-bit sekiz çekirdek işlemcisi Snapdragon 636 işlemci yer alıyor. Yapay zeka yeteneklerine sahip işlemciye Qualcomm Adreno 509 grafik işlemci eşlik ediyor. 4GB ve 6GB RAM, 64GB dahili depolama alanı ile gelen telefonun 12MP Sony Flagship IMX363 sensörlü f/1.8 diyafram aralığına sahip arka kamerası yapay zeka destekli özelliklerle (16 türde yapay zeka sahne tespiti, yapay zeka fotoğraf öğrenme, yapay zeka portre, yapay zeka güzelleştirme) dolu. İkinci arka kameranın 120 derece geniş açı sunduğunu (yüzde 200 daha geniş görüntü) belirtelim. 8MP ön kamera da f/2.0 diyafram aralığına sahip. Gelişmiş ses teknolojilerine sahip cihazın 3300 mAh batarya ile geldiğini ekleyelim.

Asus ZenFone 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Gece siyahı ve Meteor gümüş renk seçenekleriyle gelen Zenfone 5’in satış fiyatını henüz bilmiyoruz ancak çıkış tarihi Nisan 2018 olarak paylaşıldı.