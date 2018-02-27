Asus ZenFone 5 Lite Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ASUS, Mobil Dünya Kongresi 2018 kapsamında #Backto5 etkinliğinde ZenFone 5 ile birlikte ZenFone 5 Lite’i tanıttı. ZenFone 5 ailesinin giriş seviyesi modeli olmasına karşın ultra geniş çekimlere izin veren 4 kamerayla geliyor. Asus ZenFone 5 Lite teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizin detaylarında.

Tamindir olarak katıldığımız, gelişmeleri canlı olarak paylaştığımız Mobil Dünya Kongresi 2018 etkinliği kapsamında düzenlenen, YouTube’dan da canlı olarak yayınlanan #Backto5 etkinliğinde tam üç yeni ZenFone telefon tanıtıldı. ZenFone 5, ZenFone 5 Lite ve ZenFone 5z, farklı segmentlerde ve birbirinden etkileyici tasarımlara ve özelliklere sahip üç model olarak karşımızda. Çentikli ekranıyla iPhone X’a benzetilen ZenFone 5 tepe noktada konumlandırılırken, ZenFone 5 Lite giriş seviyesinde, bütçe dostu telefon satın almayı düşünenlere hitap eden bir model. Peki Asus ZenFone 5 Lite bizlere neler sunuyor?

Asus ZenFone 5 Lite Özellikleri:

Gece siyahı, ay ışığı beyazı ve kızıl renk seçenekleriyle gelen Asus ZenFone 5 Lite, 6 inç Full HD çözünürlüklü (2160x1080) IPS ekrana ve yüzde 80.3 ekran gövde oranına sahip. Kalbinde Qualcomm’un 14nm 64-bit sekiz çekirdek Snapdragon 630 işlemcisini / Adreno 508 grafik işlemcisini taşıyan telefonun 3GB ve 4GB bellekli iki modeli bulunuyor. Cihazın en dikkat çeken özelliği hem ön hem de arka yüzünde iki kameraya sahip olması. Cihazın ana selfie kamerası 20MP Sony IMX376 görüntüleme sensörüne, f/2.0 diyaframa ve Asus’un SelfieMaster adını verdiği selfie’ler, videolar ve canlı yayınlarda yüzün daha güzel görünmesini sağlayan bir teknolojiye sahip. Ön ikinci kamera 120 derece geniş açılı ve yüzde 200 daha geniş görüntüleme sunuyor. Arka yüzdeki ana kamera ise 16MP, f/2.2 diyafram aralığına, 0.03 saniye faz algılama otomatik odaklama, LED flaşa sahip. İkinci arka kamera ikinci ön kamerayla aynı yeteneğe sahip. Parmak izi okuyucusu arkada bulunan cihazın bataryası 3300 mAh.

Asus ZenFone 5 Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

Android Oreo ile gelen telefonun satış fiyatı henüz paylaşılmadı ancak çıkış tarihinin 2018 Mart olduğunu biliyoruz.