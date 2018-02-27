Asus ZenFone 5Z Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Birçok büyük markanın yeni telefonlarını tanıttığı Mobile World Congress 2018 (Mobil Dünya Kongresi 2018) sırasında konferans düzenleyen ASUS, merakla beklenen yeni telefonlarını tanıttı. Tanıtılan telefonlar arasında ASUS Zenfone 5Z de yer aldı.

Cep telefonlarının geleceğinin “zeki telefonlar” olarak adlandırılacağını söyleyen ASUS, geliştirdikleri yeni telefonlarında ZenUI 5 adını verdikleri yeni bir arayüz kullanmaya başladıklarını duyurdu. Yapay zeka destekli yeni arayüzle birlikte kamera kullanımının tamamen değişeceğini açıklayan ASUS yetkilileri, yapay zeka destekli kamera uygulamasının bundan sonra fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneyi algılayacağını ve çekim modunu nesneye göre otomatik olarak ayarlayacağını belirttiler. Örneğin; bir çiçek çekmek istediğinizde, kameranın bir çiçeğin fotoğraflanmaya çalışıldığını anlayacağı ve ona göre renk ayarları yapacağını vurguladılar.

Sony’den aldıkları yeni IMX363 sensörlerle birlikte daha kaliteli fotoğrafların çekilebildiğini ve daha ayrıntılı fotoğraf düzenleme modlarının kullanılabilir olduğunu belirten ASUS, fotoğraf öğrenme teknolojisini de tanıttı. Yeni teknolojiyle birlikte telefonunuzun sizin fotoğraf çekme tekniklerinizi hatırlayacağını ve kameranızı buna göre ayarlayacağı söylediler.

Yeni ZenFone serisiyle gelen en büyük yenilik ise çentikli tasarım oldu. iPhone X’te gördüğümüz şekilde ekranın en üstüne küçük bir çentik yerleştiren ASUS, bu yeni tasarımın içerisine çeşitli sensörler yerleştirerek, ekran boyutunu arttırmayı başarırken, ekran-çerçeve oranını da en yukarılara taşımayı başardı. Bununla kalmayan şirket, 16:9 oranında bir ekran tercih ederek, video ya da oyun sırasında ekranı küçültmek suretiyle çentiğin ekrana müdahalesini engellemiş oldu. Telefon 16:9 oranında olduğu için video oynatma sırasında ekranın normal bir akıllı telefon boyutuna küçüleceği söylendi ve kullanıcının çentikli tasarım sebebiyle görüntü kaybı yaşamayacağı aktarıldı.

Yapay zeka teknolojisinde sadece fotoğrafla yetinmeyen ASUS, belirli bir süreliğine performansı arttıran AI Boost, daha kaliteli ve uzun şarj yapılmasını sağlayan AI Charging ve ortamın gürültüsüne göre zil sesi yüksekliğini ayarlayan AI Ringtone özelliklerini de duyurdu.

Bütün yapay zeka ve tasarım özellikleriyle birlikte ASUS ZenFone 5 ve ASUS ZenFone 5Z modellerinin neredeyse aynı olduğunun altını çizen şirket, iki telefon arasındaki farkın bellek ve depolama alanı konusunda olduğunu vurguladı. ZenFone 5'te 6GB’a kadar RAM kullanan ASUS, ZenFone 5Z modelinde 8GB RAM olacağını ve depolama alanının 256GB’a kadar çıkacağını kaydetti.

ASUS ZenFone 5Z Özellikleri

Renkler: Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş

Geceyarısı Mavi, Meteor Gümüş Ağırlık: 155gr

155gr Ekran: 6.2-inch Full HD (1080x2246), Super IPS, %90 ekran çerçeve oranı, Corning Guerilla Glass ekran koruma teknolojisi,

6.2-inch Full HD (1080x2246), Super IPS, %90 ekran çerçeve oranı, Corning Guerilla Glass ekran koruma teknolojisi, İşlemci: Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 GPU: Qualcomm Adreno 509

Qualcomm Adreno 509 RAM: 6GB ya da 8GB

6GB ya da 8GB Depolama Alanı: 6GB modelde 64GB, 8GB modelde 128GB ya da 256GB

6GB modelde 64GB, 8GB modelde 128GB ya da 256GB Arka Kamera: 12MP Sony IMX363 lens, f/1.8 + 120 derece açılı ikinci kamera

12MP Sony IMX363 lens, f/1.8 + 120 derece açılı ikinci kamera Ön Kamera: 8MP, f/2.0

8MP, f/2.0 İşletim Sistemi: Android Oreo 8.0, ASUS ZenUI 5.0 arayüz

Android Oreo 8.0, ASUS ZenUI 5.0 arayüz Batarya: 3300mAh

3300mAh Bağlantı: 2G/3G/4G

2G/3G/4G Ses: NXP Smart AMP ile birlikte çift hoparlör, Hi-Res Audio, DTS Headphone:X

ASUS ZenFone 5Z Çıkış Tarihi

MWC sırasında yapılan etkinlikte telefonun donanım ve yazılım özelliklerine dair detaylar paylaşılırken, ASUS ZenFone 5Z modelinin haziran ayı itibarıyla piyasaya sürüleceği belirtildi. Modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değilken, Türkiye çıkış tarihine dair de herhangi bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ASUS ZenFone 5Z Fiyatı

İçerisinde oldukça hoş özellikler barındıran ASUS ZenFone 5Z modelinin fiyatını da açıklayan şirket, haziran ayında çıkacak olan modelin 479 Euro fiyat etiketiyle satın alınabileceğini söyledi.