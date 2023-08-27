Asus, Zenfone Serisi Telefon Üretmeyi Durduruyor!

Asus bu ay Amerika Birleşik Devletleri'nde Zenfone 10 için ön siparişleri açtı ancak yeni bir rapor Asus'un bu serinin fişini çektiğini iddia ediyor.

Tayvan medyası Asus'un "organizasyonel yeniden yapılanma" sürecine girdiğini ve bu kapsamda şirketin Tayvan ve Çin'deki PC departmanında çalışan sayısını azalttığını bildirdi.

Asus'un iç yazışmalarında, birçok çalışanın şirketin Zenfone ve ROG Phone olarak ikiye ayrılan akıllı telefon bölümlerine kaydırılmasının planlandığı ancak bunun yerine işten çıkarıldıkları ortaya çıktı.

Zenfone 10, Serideki Son Telefon Olacak

Görünüşe göre bunun nedeni Asus'un Zenfone bölümünü sonlandırması ve bunun yerine bu çalışanları diğer bölümlere ya da ROG Phone ekibine kaydırmayı planlaması.

Zenfone 10'un Asus'un 2014'ten beri devam eden Zenfone serisinde üreteceği son cihaz olduğu söyleniyor. Zenfone serisi hiçbir zaman Android dünyasında istediği popülerliğe ulaşamadı, öyle ki seri Amerika Birleşik Devletleri'nde bile arka planda kaldı.

Asus şimdilik bu iddiayla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Peki siz şirketin bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.