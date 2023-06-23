ASUS Zenfone 10'dan Yeni Render Görüntüleri: Özellikleri Belli Olmaya Başladı!

ASUS Zenfone 10'un geçen hafta sızan görselleri tasarımını ve renk seçeneklerini ortaya koymuştu. Şimdi de Zenfone 10'un yeni bir dizi görüntüsü ortaya çıktı ve önceki haftaki sızıntıyı doğruladı. Ayrıca bugünlerde amiral gemilerinde nadir görülen bir özellik olan 3,5 mm kulaklık girişinin varlığını da öğrenmiş olduk.

ASUS Zenfone 10 Özellikleri

ASUS, Zenfone 10'un teknik özelliklerini henüz detaylandırmadı ancak akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 5.9" ekran ve kablosuz şarj ile geleceğini doğruladı.

Kaynak, ASUS Zenfone 10'un 120Hz ekran yenileme hızına sahip FullHD+ çözünürlüklü 5.9" AMOLED panele sahip olacağını iddia ediyor. Telefon iki RAM (8GB/16GB) ve depolama (256GB/512GB) seçeneğine sahip olacak ve bir USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edilen 5.000 mAh pil içerecek.

Zenfone 10'un selfie kamerası muhtemelen 32MP sensör kullanırken, arkadaki çift kamera kurulumunun 200MP ana ve 8MP ultra geniş kamera birimlerinden oluşması bekleniyor.

Akıllı telefon IP68 sınıfında ve plastik arka yüzlü metal bir çerçeveye sahip. Geçtiğimiz ay ASUS yanlışlıkla Zenfone 10'un yaklaşık 749$'lık bir perakende satış değerine sahip olacağını açıklamıştı ancak bunun temel model için mi yoksa başka bir varyant için mi olduğu belli değil.

ASUS Zenfone 10 Ne Zaman Tanıtılacak?

ASUS Zenfone 10 resmî olarak 29 Haziran'da tanıtılacak, bu nedenle özellikleri, fiyatı ve bulunabilirliği hakkında her şeyi öğrenmek için biraz beklemek gerekiyor.