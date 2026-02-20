Gürültü Engellemeli Kulaklık Tanıttı! 18 Saat Pil Ömrü Var

Audio Technica, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. ATH-SQ1TW2NC olarak adlandırılan model, sınıfına göre pil ömrü açısından ortalama seviyede olan bu model, aktif gürültü engelleme ve özel ses ayarları gibi avantajlarla ön plana çıkıyor. Küçük, rahatsız etmeyen, renkli bir kulaklık arayışında olanlara hitap ediyor.

ATH-SQ1TW2NC'nin Özellikleri Neler?

Sürücü: 5,8 mm dinamik sürücüler

5,8 mm dinamik sürücüler Frekans Aralığı: 20Hz - 20kHz

20Hz - 20kHz Bağlantı: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Kodek Desteği: AAC ve SBC

AAC ve SBC Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü (ANC Açık): 6 saat (Tek şarj) / Toplam 18 saat (Şarj kutusu ile)

6 saat (Tek şarj) / Toplam 18 saat (Şarj kutusu ile) Şarj Süresi: Yaklaşık 2,5 saat (Kutu tam dolum)

Yaklaşık 2,5 saat (Kutu tam dolum) Ağırlık: Her bir kulaklık 4 gram

Her bir kulaklık 4 gram Dayanıklılık Sertifikası: IPX5 (Ter ve su sıçramalarına karşı)

IPX5 (Ter ve su sıçramalarına karşı) Renk Seçenekleri: Siyah, orman yeşili, gri, kahverengi, pembe ve beyaz

ATH-SQ1TW2NC, 5,8 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. 20Hz ile 20kHz arasında frekans aralığı sunuyor. Bluetooth 5.2 destekli bu kablosuz kulaklık, AAC ve SBC kodek desteği sunuyor. Cihaz oldukça küçük şekilde tasarlandı. Boyutu dolayısıyla oldukça küçük mikrofonlar tercih edildi. Bunun en önemli avantajı ise güç tüketimi tarafında görülüyor.

Çok küçük olması nedeniyle daha az güç tüketir. Bu da günün sonunda daha uzun bir pil ömrü elde etmenize olanak tanır. Pil ömrü demişken, cihaz, AMC açıkken 6 saat pil ömrü sünüyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre toplamda 18 saate kadar çıkıyor. Şarj kutusu da yaklaşık olarak 2,5 saatte tamamen doluyor.

Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte geliyor. Ayrıca kulaklığı çıkarmanıza gerek kalmadan ortam sesini ve konuşmaları duymayı da mümkün hale getiriyor. Uygulaması üzerinden dilerseniz zamanlayıcı ayarlayabiliyor, rahatlatıcı doğa sesleri ile sakinleşmeyi tercih edebiliyorsunuz.

Kulaklığın bir diğer dikkat çekici yanı, kısık sesli içerikler için hassas ses ayarlamaları yapmanıza olanak tanıması. Varsayılan olarak 16 kademe olan bu ses seviyesi, isteğe bağlı olarak 32 ve 64'e de çıkarılabiliyor. Kulaklıkların her biri sadece 4 gram ağırlığında. IPX5 sertifikasını sahip olan cihaz, belirli bir dereceye kadar ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığı sahip. Cihaz siyah, orman yeşili, gri, kahverengi, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor.

ATH-SQ1TW2NC'nin Fiyatı Ne Kadar?

Audio Technica'nın ATH-SQ1TW2NC modeli için 12.980 yen (3 bin 663 TL) fiyat etiketi belirledi. Markanın ATH-SQ1TW gibi modelleri şu anda ithalat yoluyla Türkiye'de çeşitli mağazalar üzerinden satılıyor. Dolayısıyla bu yeni modelin de yakında Türkiye'de satışa sunulması muhtemel ancak konu ile ilgili şimdiye kadar bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Olası bir satış durumunda Türkiye fiyatının vergilerle birlikte 4.500-5.000 TL civarında olması muhtemel.