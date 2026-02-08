İnsansı Robot Atlas'ın Yetenekleri Arttı! Takla Atabiliyor (Video)

Boston Dynamics, en başından beri mühendislik, yapay zeka ve robotik tasarım alanında faaliyet yürüten bir şirket olarak özellikle son birkaç yıldır oldukça etkileyici projelerin altına imza attı. Şirketin insansı robotlarından biri olan Atlas ise son denemede çoğu insanın yapmaya çalışırken düştüğü takla hareketini başarılı bir şekilde yaparken kayda alındı.

Atlas'ın Yetenekleri Katlanarak Artmaya Devam Ediyor

Atlas yavaş yavaş denge kurmakta ustalaşıyor. Boston Dynamics ve RAI Institute tarafından paylaşılan yeni bir videoda insansı robotun takla attıktan sonra ileri doğru takla attıktan sonra hiç vakit kaybetmeden bir de geri takla attığı görüldü. Üstelik robot bunu yaparken hiçbir şekilde denge kaybı yaşamadı. Dolayısıyla robotta herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

Videonun başına bakacak olursanız insansı robotun takla atmaya çalışırken nasıl yere düştüğüne de yer veriliyor. Bu görüntü, Atlas'ın önceki sürümlerine ait ve şu an bulunduğu noktaya nasıl geldiğini gözler önüne seriyor. Şirket ayrıca Atlas'a daha doğal nasıl yürünebileceğini de öğretti. Şimdiye kadarki olan süreçte yürüyüşü bir hayli yapay kalıyordu ancak robotta yapılan iyileştirmeler sonrasında hem yürüme hem koşmada daha yüksek performans sergilemeye başladı.

Hatırlayacak olursanız Atlas robotun bu yılın başında düzenlenen CES 2026'da seri üretime geçtiği duyurulmuştu. İnsansı robotun ilk olarak Hyundia ve Google DeepMind'a gönderilecek. Şu anda pek çok endüstriyel görevi yerine getirebilen bu robotlar, 2,3 metre yüksekliğe kadar uzanabiliyor, 50 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Ayrıca eksi 20 ila 40 derece sıcaklıklarda da çalışabiliyor.

Şirketin ana hissedarı olan Hyundai, bu insansı robotu başlangıçta otomobil fabrikalarında parça sıralama gibi temel görevleri yerine getirmesi gibi amaçlarla kullanmayı düşünüyor. 2030 yılına kadar da sorumluluklarının ağır yük taşıma ve diğer karmaşık ve zorlu görevleri yerine getirecek şekilde artması bekleniyor.