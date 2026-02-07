İnsan Tenine Sahip İlk Robot Tanıtıldı: Dokunduğunuzda Sıcaklığını Hissediyorsunuz

Bilim kurgu filmlerindeki insansı robotlar gerçek oluyor. Üstelik bunu söylerken Tesla'nın Optimus'u gibi silüet olarak insanı andıran robotlardan bahsetmiyoruz. Çinli bir şirket olan DroidUp, fazlasıyla insan gibi görünen ve hareket eden yeni robotlarını tanıttı. 2026'nın sonunda 173.000 dolar yani 7.5 milyon TL'den satışa çıkması beklenen Moya, bir insanın ten sıacaklığına bile sahip.

DroidUp, Fazla İnsansı Robotu Moya'yı 2026'nın Sonunda Satışa Sunacak

Çin, çok uzun zamandır ilginç ve ileri teknolojik ürünlerin merkezi konumunda. Kısa süre önce Zhangjiang Teknoloji Parkı'nda başlayan robotik fuarı da bunu destekler nitelikte. Bu tesiste faaliyet gösteren 150 şirketin katıldığı etkinlikte şirketler en yeni robotik teknolojilerini sergiledi. Beklendiği üzere katılımcıların büyük bir kısmı insansı robotlar ile sahneye çıktı. En çok ilgiyi ise birbirinden ilginç modelleriyle DroidUp çekti.

Günümüzde insansı robot üreten şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hatta sizlere kısa süre önce Tesla'nın bile Optimus üretimini artırmak için iki otomobil modelinin üretimini durduğundan bahsetmiştik. Ancak bu alanda faaliyet gösteren Tesla, Boston Dynamics, 1X Technologies ve Apptronik gibi şirketlerin hepsinin DroidUp'tan ayrılan bir özelliği var. Söz konusu şirketlerin hiçbiri gerçekten bir insan gibi görünen ve hissettiren robotlar üretmiyor.

Bunun en büyük nedeni ise "uncanny valley" yani "tekinsiz vadi" olarak bilinen bir kavramdır. Bilmeyenler için bu, insana çok benzeyen ancak tam olarak gerçek hissi vermeyen görüntülerin (bu senaryoda robotların) insanlarda yarattığı ani ürperti ve rahatsızlık hissi. Şirketler, aşırı gerçekçi bir robotun potansiyel müşterileri kaçırmasından korkuyor. DroidUp ise bunun tam tersini yapıyor. Şirketin geliştirdiği Moya, adeta gerçek bir insana benzemesi için tasarlandı.

Yaklaşık 1.65 uzunluğa sahip ve buna rağmen sadece 32 kilo. Ürünün silikon dış yüzeyinin altında gerçek insan dokusunu taklit eden yumuşak katmanlar ve dolgu malzemeleri bulunuyor. Hatta bir göğüs kafesi bile var. En dikkat çekici ve ürpertici özelliklerinden biri ise teninin sıcak olması. Moya'nın dış katmanı tıpkı bir insanın vücut sıcaklığını taklit etmek için 32 ila 36 derece arasında tutuluyor. Bu da tıpkı gerçek bir insana dokunuyormuş gibi bir his yaratıyor.

Ki bunun fazlasıyla ürpertici olduğunun altını çizmekte yarar var. DroidUp'ın sürpriz özelliklerinden biri de robotun modüler olması. Yani donanım aynı kalırken dış görünüş değiştirilebiliyor ve hatta cinsiyetler arası geçiş yapılabiliyor. Şirketin iddiası Moya'nın gerçek bir insan gibi hareket edebildiği ve yüz ifadelerine sahip olduğu yönünde. Ancak hareketlerin tamamen gerçekçi olduğunu söylemek biraz abartılı olur. Yine de fazlasıyla yakın diyebiliriz.

DroidUp, Moya'yı 2026'nın sonunda satışa sunacağını açıkladı. Fiyatı ise 173 bin dolar yani yaklaşık 7.5 milyon TL olacak. Moya biraz fazla "niş" zevklere hitap ediyor. Bu nedenle Türkiye'de satışa çıkması ya da yaygın olarak kullanılması pek beklenmiyor. Bunun yerine Optimus, Atlas ve diğer robot üreticilerinin daha işlevsel ama bir o kadar daha az gerçekçi robotlarının yaygınlaşması bekleniyor.