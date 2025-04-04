ATM'ler Yeni Bir Döneme Giriyor: Artık Bankaya Gitmeyeceksiniz

Türkiye'deki bankalarda 20 bin TL altındaki işlemleri ATM'lere yönlendirilmesine dair yeni bir karar alındı. Bu karar, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve işlemleri hızlandırmakta önemli bir paya sahip olacak.

Para Çekme İşlemleri ATM'den Yapılacak

Şubelerdeki vezne yoğunluğu hat safhada. Özellikle emekli maaşı ödemeleri ve fatura tahsilatları gibi yoğun dönemlerde şubelerde yaşanan uzun kuyruklar, hem banka çalışanlarını hem de müşterileri bu yoğunluktan olumsuz etkiliyordu. Yeni düzenleme ile 20 bin TL altındaki nakit çekim işlemleri, Türkiye genelindeki yaklaşık 50 bin ATM aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Teknolojiyle fazla içli dışlı olmayan vatandaşlar, özellikle yaşlılar ve emekliler için bankaların bu süreci kolaylaştıracak adımlar atarak onları yönlendirmesi istendi. Bu doğrultuda bankaların destek ve bilgilendirme hizmeti vermesi bekleniyor.

Artık şubelerdeki yoğunluk azalırken işlem süreleri de kısalacak ve bankacılık işlemleri çok daha pratik hale gelecek.