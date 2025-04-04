Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller Açıklandı! Togg Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Mart 2025 ve Ocak-Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay Togg büyük bir başarının altına imza attı.

Türkiye'de mart ayında ve ocak-mart döneminde en çok satılan SUV otomobiller listesinin ilk sırasında Togg T10X yer aldı. Yerli otomobil mart ayında 3 bin 180 adet, ocak-mart döneminde ise 6 bin 788 adet satılarak önemli bir başarı elde etti.

Toyota C-HR modeli mart ayında 2 bin 738 adet ocak-mart döneminde 6 bin 555 adet, Fiat Egea Cross ise mart ayında 2 bin 770 adet ocak-mart döneminde 5 bin 787 adet satıldı. Toyota C-HR şubat ayında listede ilk sırada konumlanmıştı.

Peugeot markasının 2008 isimli otomobili geçtiğimiz ay 3 bin 208 adet, ocak-mart döneminde ise 5 bin 595 adet satıldı. Otomobil böylece dördüncü sırada yer aldı. 2008 modelini BYD Seal U DM-i takip etti. Seal U DM-i'nin mart ayında 1.318 adet, ocak-mart döneminde ise 5 bin 107 adet sattığı açıklandı.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller