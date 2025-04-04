Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller Açıklandı! Togg Fark Attı
Türkiye'de en çok satılan SUV otomobiller belli oldu. Togg geçtiğimiz ay rakiplerine fark atarak büyük bir başarı elde etti. İşte detaylar!
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor, Mart 2025 ve Ocak-Mart 2025'te Türkiye'de en çok satılan SUV otomobil modellerini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay Togg büyük bir başarının altına imza attı.
Türkiye'de mart ayında ve ocak-mart döneminde en çok satılan SUV otomobiller listesinin ilk sırasında Togg T10X yer aldı. Yerli otomobil mart ayında 3 bin 180 adet, ocak-mart döneminde ise 6 bin 788 adet satılarak önemli bir başarı elde etti.
Toyota C-HR modeli mart ayında 2 bin 738 adet ocak-mart döneminde 6 bin 555 adet, Fiat Egea Cross ise mart ayında 2 bin 770 adet ocak-mart döneminde 5 bin 787 adet satıldı. Toyota C-HR şubat ayında listede ilk sırada konumlanmıştı.
Peugeot markasının 2008 isimli otomobili geçtiğimiz ay 3 bin 208 adet, ocak-mart döneminde ise 5 bin 595 adet satıldı. Otomobil böylece dördüncü sırada yer aldı. 2008 modelini BYD Seal U DM-i takip etti. Seal U DM-i'nin mart ayında 1.318 adet, ocak-mart döneminde ise 5 bin 107 adet sattığı açıklandı.
Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller
|Sıra
|Otomobil Adı
|Mart Satış Adedi
|Ocak-Mart Satış Adedi
|1
|Togg T10X
|3.180
|6.788
|2
|Toyota C-HR
|2.738
|6.555
|3
|Fiat Egea Cross
|2.770
|5.787
|4
|Peugeot 2008
|3.208
|5.595
|5
|BYD Seal U DM-i
|1.318
|5.107
|6
|Dacia Sandero Stepway
|1.956
|4.984
|7
|Hyundai Bayon
|1.513
|4.626
|8
|Nissan Qashqai
|2.261
|4.549
|9
|Peugeot 3008
|2.039
|4.108
|10
|Peugeot 408
|2.070
|3.470