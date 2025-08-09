ATM'lerden Yapılan Para Yatırma İşlemlerindeki Limit Düştü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ortak çalışması kapsamında ATM'lerden yapılan para yatırma limitleri, kara para aklama işlemlerinin önüne geçmek için yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda limitler aşağıya çekildi ve yasa dışı finansman risklerini azalttı. Buna göre kartlı para yatırma işlemlerinde günlük üst sınır 180 bin TL'ye çekildi. Eski miktar 250 bin TL idi.

Kartsız İşlemlerde Para Yatırma Limiti Düştü

Kartsız işlemlerde de aynı şekilde limit düşürüldü. Eskiden 180 bin TL olan para yatırma limiti artık 100 bin TL olacak. Eğer yatıracağınız para miktarı limiti geçiyorsa, bankalara giderek işlemleri yüz yüze gerçekleştirmeniz gerekecek. İşlemler gerçekleşirken vatandaşlardan beyan alınacak ve her türlü işlem kayda geçecek.

20 Milyona Kadar Olan İşlemlerde Nakiy Beyan Formu Doldurulacak

1 Ocak 2026 itibarıyla devreye girmesi beklenen ek adımlar da MASAK'ın hazırladığı taslakta yer alıyor. Buna göre 200 bin – 2 milyon TL arası nakit işlemlerde işlem açıklaması zorunlu hale gelecek. 2 milyon – 20 milyon TL arası işlemlerde kullanıcıların "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurması zorunlu olacak. Eğer miktar 20 milyon TL'yi aşıyorsa fon kaynağının belgeli olarak kanıtlanması gerekecek. Belge olmadan hiçbir şekilde işlem gerçekleştirilmeyecek.

Sizce bu düzenlemeler sayesinde kara para aklama işlemleri ve yasa dışı finansman riskleri azalır mı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.