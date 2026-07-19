Samsung'dan Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! Batarya Kapasitesi Belli Oldu

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Samsung'dan çok yakında giriş segment için yeni bir hamle gelecek. Galaxy A08 olarak isimlendirilmesi beklenen yeni akıllı telefonla ilgili kısa bir süre önce yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda modelin batarya kapasitesi belli oldu. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A08 Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Galaxy A08, kısa bir süre önce SM-A085F/DS model numarasıyla TÜV Rheinland veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme akıllı telefonun 25W hızında şarj olabilen 5.830 mAh'lik bir bataryayla kullanıcıların karşısına çıkacağını doğruluyor. Hatta bir son dakika değişikliği olmazsa bu pil kapasitesi tanıtım afişlerinde 6.000 mAh olarak geçecek.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy A07 4G'de 25W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pil bulunuyordu. Buradan yeni modelin bataryasının daha uzun dayanacağı anlamını çıkarabiliriz. Bunun dışında cihazın çift SIM desteğine sahip olacağını da söyleyebiliriz.

Galaxy A08 Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz Galaxy A08'in tanıtım tarihini bilmiyoruz. Burada selefi Galaxy A07 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Hatırlanacağı üzere model geçen yılın ağustos ayında tanıtılmıştı. Bu doğrultuda yeni telefonun da ağustos ayında veya en geç eylülde piyasaya sürülebileceğini belirtelim.

Galaxy A08 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, Türkiye'de Galaxy A07 4G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A17 5G gibi akıllı telefonlarını satıyor. Çok yakında kullanıcılara sunulacak Galaxy A08'in de ülkemizde satışa çıkma ihtimali bulunuyor. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A08 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A07 4G'nin fiyatına baktığımızda ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 8.399 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Galaxy A08'in teknik özellikleri daha iyi olacağından muhtemelen 10.000 TL gibi bir fiyat etiketine sagip olması bizleri şaşırtmaz.

Editörün Yorumu

Galaxy A08 akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyenler için çok ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Şu anda cihazın hiçbir özelliğini bilmiyoruz. Fakat selefini göz önünde bulunduracak olursam düşük fiyatına rağmen performans açısından çok fazla üzmeyeceğini söyleyebilirim.