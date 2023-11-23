Audi, 26 Yıllık Modelinin Üretimini Durduruyor!

Audi, ilk defa 1995 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttığı Audi TT modelinin üretimini durduruyor. Yıllardır birçok sürücüye eşlik eden spor otomobil, artık emekliliğe ayrılıyor.

662 bin 762 adet Audi TT Üretildi!

Audi Tourist Trophy (TT) olarak da bilinen otomobil, 26 yıllık üretim serüveninde 662 bin 762 adet üretildi. Tanıtıldığı tarihten üç yıl sonra seri üretime geçen Audi TT, 1999 yılında yollara çıkmıştı.

Üç farklı jenerasyon geçiren modelin son aracı, Macaristan’daki Györ fabrikasından çıkarıldı. Bunun üzerine Audi'nin resmî Insatgram sayfasından veda paylaşımı yapıldı.

Neredeyse çeyrek asırlık bir üretim hikâyesine sahip olan TT modelin üretimi durduğu için yakında çok daha değerli bir hâle gelmesi bekleniyor. Üretim durmuş olsa da yedek parça desteğine bir süre daha devam edilecek.

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