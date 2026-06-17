SUV modellere İnat: Audi A6 Allroad Tanitildi!

Audi yeni A6 Allroad modelini resmi olarak tanitti. Alman üreticinin yeni nesil tasarım felsefesini benimseyen A6 Allroad; agresif tasarım detayları ve yeni teknolojileri ile dikkat çekiyor. Yeni model, aynı zamanda merakla beklenen yeni Audi RS6'nın da ilk ipuçlarını barındırıyor.

Yeni Audi A6 Allroad'ın Tasarımı Nasıl?

Yeni Audi A6 Avant tasarımını temel alan otomobil, yerden yüksek yapısı ve oldukça geniş çamurlukları ile bu modelden ayrılıyor. Standart versiyona göre neredeyse 11 cm (4,3 inç) daha geniş tasarlanan araç, daha kaslı görünümü sayesinde bizlere yeni nesil RS6 modelinden esintiler sunuyor. Bu yüzden yeni modeli, RS6'nın bir ön gösterimi olarak yorumlayabiliriz.

Yeni model ön bölümde Matrix LED aydınlatma grubuna ev sahipliği yapıyor. Bu far grubu yol sınırlarını belirleyebildiği gibi yol yansıttığı uyarı işaretleri ile sürücülerini bilgilendirebiliyor. Artık Audi'den görmeye alışık olduğumuz geniş ön ızgaranın her iki tarafında parlak siyah detaylara sahip hava girişleri eşlik ediyor.

Yan tarafa baktığımızda aracın geniş ve şişkin çamurlukları dikkat çekiyor. Alman üretici, bu geniş çamurlukların içini ise 19 inç boyutundaki jantlarla dolduruyor. Ayrıca müşteriler opsiyonel olarak sunulan 21 inçlik jantları da tercih edebilecekler. Ayrıca ön çamurluk arkasına yerleştirilen hava kanalı da aracın sportifliği bir kat daha artırıyor.

Arka bölümde de yine ön bölüme uygun şekilde oldukça teknolojik stop lambaları bizleri karşılıyor. Digital OLED olarak adlandırılan bu fren lambaları arkadaki sürücüleri çeşitli uyarı simgeleri ile bilgilendirebiliyor. Stop lambalarının alt bölümüne yerleştirilen şerit LED aydınlatmalar ise boydan boya uzanıyor. Alt bölümdeki difüzör ve egzoz çıkışları da sportif görünüme katkı sağlıyor.

Audi A6 Allroad'ın A6 Avant'tan Farkı Ne?

A6 Allroad'u standart modellerden ayıran en büyük fark şasi ve süspansiyon tarafında bulunuyor. Yeni model, station-wagon kardeşine göre standart olarak 34 mm daha yüksek. Yeni model için özel olarak geliştilen aktif süspansiyon sistemi sayesinde off-road modunda aracın yüksekliği 15 mm daha artırılabiliyor. Ayrıca düşük hızlarda sunulan lift fonksiyonu ile 20 mm daha ek yükseklik elde edilebiliyor.

Diğer yanda istenildiği takdirde Dynamic mod ile aracın yüksekliğini 20 mm düşürmek de mümkün. Ayrıca 120 km/s hızın üzerine çıkıldığında ise aerodinamik verimliliği artırmak için araç bunu sizin için otomatik olarak yapıyor. Bunların yanı sıra arka tekerlek yönlendirme sistemi sayesinde araç düşük hızlarda daha kolay manevralar, yüksek hızlarda ise daha atik bir sürüş sunabiliyor.

Yeni Audi A6 Allroad İç Mekanda Neler Sunuyor?

Yeni A6 Allroad, iç mekanını tamamen diğer A6 modelleri ile paylaşıyor. Oldukça geniş iki ekrana ev sahipliği yapan panel bu bölümde dikkat çeken ilk detay oluyor. Alman üretici ön konsolda ayrıca bir de yolcu ekranına yer veriyor. Bolca deriye ve kaliteli plastiğe yer verilen iç mekanda Allroad'a özel bir detay ise bulunmuyor.

Yeni Audi A6 Allroad Hangi Motor Seçenekleri ile Satışa Sunulacak?

Yeni Audi A6 Allroad'ın motor seçenekleri arasında en çok dikkat çeken seçenek hiç kuşkusuz şarj edilebilir hibrit versiyon oldu. Hibrit ünitede 20 litrelik turbo beslemeli motora bir elektrik motoru eşlik ediyor. Bu ünite toplamda 367 beygir güç ve 500 Nm tork üretebiliyor. Yeni modelin 0-100 km/s hızlanma süresi 5.5 saniye olarak açıklandı. Hibrit model ayrıca sahip olduğu 20,7 kW'lik bataryası sayesinde 95 kilometrelik bir elektrikli menzile sahip.

Yeni model hibrit versiyonun yanı sıra dizel bir seçeneğe de sahip. 3.0 litrelik turbo beslemeli V6 dizel motor 299 beygir güç ve 580 Nm tork değerleri sunuyor. Dizel ünitesin sahip olduğu hibrit sistem ayrıca araca 24 beygir destek sağlayabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 5.4 saniyede ulaşan model, dizel motorların hâlâ önemli bir seçenek olduğunun da kanıtı niteliğinde.

Audi, her iki modeli de standart olarak quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunuyor. Her iki versiyonun maksimum süratleri de 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Diğer yandan dizel motorlu versiyon 2.500 kg'lık çekme kapasitesiyle de öne çıkıyor. Hibrit versiyonda ise bu değer 2.000 kg olarak açıklandı.

Audi A6 Allroad'ın Fiyatı Ne Kadar?

Audi, 18 Haziran'da siparişe açıklacak olan yeni A6 Allroad modelinin giriş fiyatını Almanya'da dizel versiyon için 77 bin dolar olarak belirledi. Bu da ülkemizde yaklaşık olarak 13 milyon 700 bin TL'lik fiyata denk geliyor. Hibrit versiyon tarafında da 80 bin dolarlık bir fiyat etiketi ile karşılaşıyoruz. Hibrit versiyonun ülkemizde satışa sunulması hâlinde ise yaklaşık olarak 14 milyon 200 bin TL'lik bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

SUV modellerle dolup taşan piyasada Audi A6 Allroad gibi station-wagon modeller birçok otomobilsever gibi beni de oldukça sevindirdi. Audi, tasarımı ile hâli hazırda güzel görünen A6 Avant modelini geniş çamurluklar ve sportif detaylarla başka bir seviyeye taşımış. Alman üretici ayrıca sunduğu motor seçenekleriyle de kullanışlılığın yanına performansı da eklemeyi başarmış.

Yeni modelde sunulan özellikle şarj edilebilir hibrit versiyonun performansını merakla bekliyorum. Merakla beklediğim bir diğer model ise hiç kuşkusuz yeni Audi RS6. Allroad'da gördüğümüz geniş çamurluklara diğer sportif detayların eklenmesi ile karşımıza kusursuz bir tasarım çıkabilir. Buna bir de bol bol beygir gücü ve tork eklendiğinde harika bir otomobille karşı karşıya olma şansımız bir hayli yüksek.