Hyundai i20 Artık Bambaşka: İşte Yeni Tasarım

Bir süredir sızıntılar ve teaser kampanyaları ile kendinden bolca konuşturmayı başaran Hyundai i20 sonunda resmi olarak tanıtıldı. Hyundai'nin B segmentindeki popüler modeli şimdiye kadarki en büyük değişime hazırlanıyor. Brezilya'da yüzünü gösteren Hyundai i20, dördüncü nesli ile artık hatchback modelden çok bir crossover gibi görünüyor.

Yeni Hyundai i20'nin Tasarımı Nasıl?

Hyundai, Brezilya'da düzenlediği bir lansman ile yeni i20 modelini tanıttı. Yeni modelin küresel versiyonunun tanıtılan araçtan tasarım, süspansiyon düzeni ve motor seçeneği olarak farklı olacağı ifade ediliyor. Ancak Brezilya'da üretilip satılacak olan bu i20 önümüzdeki dönemde yollara çıkacak olan küresel versiyon hakkında da önemli bilgiler barındırıyor.

Yeni i20, daha köşeli hatları, plastik gövde elemanları ve yerden yüksek yapısı ile daha ilk bakışta selefinden ayrılıyor. Hatchback bir modelden çok artık crossover olarak nitelendirilebilen i20, ön bölümde Hyundai'nin son dönemde kullanmaya başladığı boydan boya uzana şerit LED farlara ev sahipliği yapıyor. Y formlu LED aydınlatma grubunun altında ise geniş bir hava girişi bizleri karşılıyor.

Yan tarafta plastik gövde korumaları ve düz tavan çizgisi Hyundai i20'ye SUV izlenimi veriyor. Arka bölümde de oldukça sert çizgiler bizleri karşılıyor. Dik bir bagaj kapağına ve plastik arka tampona sahip olan araç bu anlamda da hatchbackten çok bir SUV gibi görünüyor. Boydan boya uzanan LED stop lambaları ise aracı olduğundan daha geniş gösteriyor.

Hyundai i20'nin Boyutları Ne Kadar?

Crossover izleri taşıyan tasarımıyla birlikte yeni Hyundai i20'nin boyutları da büyümüş. Uzunluğu 4.130 mm'ye ulaşan aracın yüksekliği de 1.505 mm olarak ölçülüyor. Mevcut modelde ise bu boyutlar 4.065 mm ve 1.450 mm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni boyutları ile B segmenti sınırlarını zorlayan aracın aks mesafesi ise değişmeyerek 2.580 mm olarak kalmış.

Hyundai i20'nin İç Tasarımında Neler Değişti?

Dış tasarımdaki değişiklikler iç mekanda da kendisini gösteriyor. Markanın elektrikli modellerinden ilham alınan iç mekan selefine göre oldukça modern. Ayrıca markanın yeni 'dört noktalı' direksiyon simidi de yeni i20'de kendisine yer buluyor. Aracın kavisli olarak tasarlanan paneli ise 12,3 inçlik iki ekrana ev sahipliği yapıyor. Bu büyük ekranlara rağmen Hyundai iklimlendirme ve ses ayarı konusunda fiziksel tuşlardan vazgeçmemiş.

Hyundai i20 Hangi Motor Seçeneklerine Sahip?

Brezilya pazarında satışa sunulan yeni Hyundai i20, 1.0 litrelik atmosferik ve turbo beslemeli motorlara ev sahipliği yapıyor. 79 ve 113 beygir olarak sunulan bu motorlar hem otomatik hem de manuel olarak tercih edilebilecek. Hyundai motor seçeneklerinin bölgelere göre farklılık göstereceğinin de altını çiziyor.

Buna göre ülkemizde ve Avrupa'da Hyundai i20'yi farklı motorlarla görme şansımız yüksek. Yeni geliştirilen 1.2 litrelik hafif hibrit motor seçeneğinin yanı sıra yeni modelde bir de tam hibrit versiyon görebiliriz. Ayrıca önceki nesilde oldukça sevilen N versiyon da yine ihtimaller dahilinde.

Yeni Hyundai i20 Ne Kadar Olacak?

Yeni Hyundai i20, satışa sunulduğu Brezilya'da 19 bin 800 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip. Aracın 1.0 turbo beslemeli ve otomatik vitesli seçeneğinin fiyatı ise en üst seçenekte 27 bin 750 dolara kadar çıkıyor. Bu da ülkemizde 1 milyon 980 bin TL ile 2 milyon 930 bin TL'lik fiyatlara karşılık geliyor. Hyundai i20, mevcut nesilde ülkemizde 1 milyon 639 bin TL'den başlayan fiyatı ile en ucuz otomatik vitesli arabalar arasında yer alıyor.

Hyundai i20'nin Küresel Versiyonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Hyundai, 3. nesil i20'nin üretimine devam ediyor. 2020'de tanıtılan model, 2023 yılında makyaj operasyonuna tâbi tutulmuştu. i20'nin yeni neslinin küresel versiyonunun ise 2026 yılının sonunda ya da 2027 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Aynı platformu kullanacak olan model, motor seçeneklerinin yanı sıra bazı küçük tasarım detayları ile Brezilya versiyonun ayrılacak.

Editörün Yorumu:

Hyundai i20 ülkemizde en çok satılan otomobillerden bir tanesi. Nispeten uygun fiyatı ve tasarımı ile öne çıkan modeli yeni neslinde daha crossover benzeri bir tasarımla göreceğiz. Etrafımızın SUV modellerle sarıldığı günümüzde yollara renk katacak küçük B segment hatchbackleri daha çok görmek istiyorum. O yüzden i20'nin hatchback olarak kalması beni daha çok memnun ederdi.

Hyundai Kona'nın bu işi i20'den daha başarılı yaptığını ve yapacağını düşünüyorum. Ancak piyasanın taleplerine göre hareket eden Hyundai markasını da anlayabiliyorum. Hyundai i20 muhtemelen daha yüksek yapısı ve crossover esintileri sunan tasarımı ile çoğu kullanıcı için daha iyi bir seçenek olabilir. Bunun en iyi örneğini Egea'da da görmüştük. Fiat, Egea Cross ile oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı.