Yeni Audi A6 Türkiye'de: Dudak Uçuklatan Fiyatlarla Geliyor!

Alman otomotiv devi Audi, orta-üst segmentteki köklü temsilcisi Audi A6'nın yenilenen versiyonunu Türkiye'de satışa sundu. Sedan ve Avant gövde tipleriyle ülkemize ayak basan yeni model, güçlü ve verimli motoru, gelişmiş sürüş teknolojileri ve dudak uçuklatan fiyat etiketleriyle şimdiden otomotiv gündeminin merkezine oturdu. İşte detaylar!

Audi A6'nın Özellikleri

Motor Seçenekleri

Yeni Audi A6, Türkiye pazarına güçlü ve verimli bir motor seçeneğiyle adım atıyor. Araçta 2.0 litrelik TDI 150 kW (204 PS) güç üreten ve dörtlü çekiş sistemine sahip olan bir motor bulunuyor. MHEV plus hafif hibrit (Mild Hybrid Electric Vehicle) teknolojisiyle desteklenen bu sistem sürücülere bazı önemli verimlilik avantajları sağlıyor:

Sıfır Emisyonlu Park: Tamamen elektrik gücüyle park etme ve manevra yapma imkanı sunuyor.

Tamamen elektrik gücüyle park etme ve manevra yapma imkanı sunuyor. Düşük Hızda Elektrikli Sürüş: Belirli düşük hız senaryolarında saf elektrikli sürüşe olanak tanıyor.

Belirli düşük hız senaryolarında saf elektrikli sürüşe olanak tanıyor. Ekstra Güç: Hızlanma anlarında sisteme ekstra 18 kW (24 PS) güç ve 230 Nm ek tork takviyesi yapıyor.

Hızlanma anlarında sisteme ekstra 18 kW (24 PS) güç ve 230 Nm ek tork takviyesi yapıyor. Enerji Geri Kazanımı: Yavaşlama anlarında 25 kW’a kadar enerjiyi geri kazanarak yakıt verimliliğine katkıda bulunuyor.

Sürüş Teknolojileri

Yeni otomobil, hem sportif hem de konforlu sürüş arayanlar için gelişmiş sürüş teknolojileriyle birlikte geliyor. Söz konusu araç bu alanda sürüş moduna göre aracın yüksekliğini ve darbe emilimini ayarlayarak konforu optimize etmeyi sağlayan" Uyarlanabilir Havalı Süspansiyon" özelliğine ev sahipliği yapıyor.

Tüm Tekerlerden Yönlendirme adı verilen bir diğer teknoloji ise düşük hızlarda manevra kabiliyetini artırırken yüksek hızlarda stabiliteyi ve güvenliği yükseltmeyi sağlıyor. Bu iki özelliğin opsiyonel olarak araca eklenebildiğini belirtelim.

İç Mekan Tasarımı

Tasarım tarafından yenilenen iç mekanıyla öne çıkan A6, özellikle sahip olduğu 11.9 inç büyüklüğünde Audi sanal kokpit plus ve 14.5 inç boyutunda MMI dokunmatik ekran ile birlikte dijitalleşme alanında kullanıcılara zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Yeni otomobil bu panellerin yanı sıra panoramik cam tavan ile kabin içi ferahlık sağlarken, Bang & Olufsen 3D destekli ses sistemi, gelişmiş araç ses yalıtımı ve dört bölgeli otomatik klima sistemi sayesinde lüks bir atmosfer yaratıyor.

Audi A6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Audi A6, sedan gövde tipine sahip versiyonuyla ülkemizde 7.669.287 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni aracın avant versiyonu ise daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahip.

A6 Sedan TDI 204 Hp Quattro: 7.669.287 TL

A6 Avant TDI 204 Hp Quattro S Tronic: 8.170.839 TL

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.