Audi Efsaneleşen Modelini Yeniden Üretiyor!

Alman otomotiv markası Audi son günlerde farklı haberler ile gündeme geliyor. Bir dönem TT Coupe, R8 gibi modeller ile gündemi kasıp kavuran otomobil markası bugünlerde daha çok premium binek otomobiller üreten bir marka olarak bizlerin karşısında. Ancak bu durumu değiştirmek istedikleri oldukça açık. Yeni gelen sızıntılara göre marka sevilen bir modelini tekrardan üretmeyi planlıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Audi TT Coupe Yeniden Üretilebilir!

Son günlerde Alman otomobil üreticileri sürekli olarak batış, küçülme, mali sorunlar ve tasarruf tedbirleri ile gündeme geliyor. Zira otomobil üreticisi elektriklenme adımlarına yeteri kadar iyi adapte olamadı ve bu sebeple çeşitli önlemler almak mecburiyetinde kaldı. Alınan önlemler arasında hem Audi bünyesinden hem de Volkswagen Grubu genelinde belirli periyotlarda işten çıkarmalar yapılacak.

Bu işten çıkarmalara sayı olarak baktığımızda Audi bünyesinden 7 bin 500, Volkswagen Grubu'ndan ise toplamda 50 bin kişi 2029 yılına kadar kademeli olarak işten çıkartılacak. Uygulanacak olan bu strateji ile sadece Audi bünyesinde yıllık 1 milyar Euro tasarruf sağlanacak. Buradan elde edilecek olan gelir ile de markanın çeşitli şehirlerdeki fabrikalarına yatırımlar yapılacak.

Bunun yanında Audi'nin model bazında yeniden yapılanmaya gitmesi de gerekmekte. Zira üretici eskiden spor otomobiller ile anılırken şimdiyse sadece premium binek otomobiller ile adından bahsettirmekte. Bu durum bir prestij kaybı demek mi? Kesinlikle hayır ancak Quattro efsanesinin sahibi bir markanın coupe formatında bir spor otomobile sahip olmaması üzücüydü.

Bu sebeple markanın bir spor otomobil hazırlığına giriştiği biliniyordu. 2023 yılında üretimi bitiren TT Coupe ve 2024 yılında bizlere veda eden R8'in ardından yeni bir spor model gündemde. Burada en çok dikkat çeken husus ise otomobilin tasarımında Autocar tarafından yapılan habere göre TT Coupe modelinden ilham alınacak olması. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...