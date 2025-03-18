Bir Batış Hikayesi mi? Audi Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor!

Otomotiv sektörü elektriklenme adımları ve Çinli üreticilerin aşırı hızlı ataklarıyla birlikte yeniden dengeleniyor diyebiliriz. Zira bu ataklar ve değişimler markalara stratejilerini değiştirme noktasında büyük baskı yapıyor. Bu konuda en çok dikkat çekenler ise Alman markaları oldu. Audi'de yeni stratejisini belirlemek adına belirli kararlar aldı. Buna göre belirli bir periyot boyunca binlerce çalışanını işten çıkartacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Audi 7500 Çalışanını İşten Çıkartıyor!

Otomotiv sektörünün genelinde pek çok farklı dinamik tartışılıyor. Zira elektriklenme adımları bunun yanında sektör içerisindeki oyuncuların Çinliler tarafından baskılanması ve diğer tüm etkenler markaların stratejilerinde değişiklikler yapmalarını gerektiyor. Bugün bir otomobilin tasarlanmasından üretilmesine ve satışa sunulmasına kadar yaklaşık 3 ile 5 yıl arasında değişen bir süreç yaşanıyor.

Haliyle markalar elektriklenme adımlarına hızla geçmek için çaba sarf ederken bazı noktalarda da tasarruf tedbirleri uygulamak zorunda kalıyor. Bu konuda en yumuşak geçişleri Japon ve Fransız markaları yaparken Alman markalarında ciddi sorunlar baş gösteriyor. Tabi tüm bu sorunlar yalnızca strateji değişikliğinden kaynaklı değil ancak bardağı taşıran son damla elektriklenme trendi oldu diyebiliriz.

Volkswagen Grubu markalarından biri olan Audi Ingolstadt ve Neckarsulm tesislerinin hızını, üretkenliğini ve esnekliğini artırmak adına yeni bir karar aldı. Buna göre marka 2029 yılına kadar toplamda 7 bin 500 işçisini kademeli olarak işten çıkartacak. Marka bahsi geçen bu hamlenin uygulanması halinde yıllık 1 milyar Euro'dan fazla tasarruf yapacağını bildirdi. Buradan elde edilen mali özgürlük sayesinde de yerel tesislere yatırım yapılacak.

Bu yatırımların temel odağında üretim hatlarının geliştirilmesi ve yeni modellerin üretimi için yapılacak çalışmalara finansman sağlanması bulunuyor. Volkswagen Grubu diğer markalarında da benzer adımlar atarak eski ihtişamlı günlerine geri dönmeyi hedefliyor. Tüm bu stratejilere ek olarak Avrupa Birliği'nin de yapacağı yeni düzenlemeler ile Çin markalarının baskısının azaltılması hedefleniyor.

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