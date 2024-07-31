Audi'nin Efsanevi Serisi Elektrikli Olarak Geri Dönüyor! Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Alman otomotiv devi Audi, elektrikli araç ailesini genişletiyor. Popüler orta sınıf sedan modeli A6 ve yüksek performanslı S6'nın tamamen elektrikli versiyonlarını tanıttı. Yeni modeller, hem Sportback hem de Avant station wagon olarak sunulacak. Peki özellikleri neler? İşte ayrıntılar…

Audi A6 ve S6 E-tron Sportback

2021'de Shanghai Auto Show'da tanıtılan konsept modelin izinden giden A6 E-tron, dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. İnce farlar, dijital OLED paneller ve aerodinamik yapısıyla geleceğin otomobillerine bir bakış sunuyor. Audi, aracın tek şarjla 700 kilometreye kadar menzil sunacağını belirtiyor.

A6 E-tron, Volkswagen grubunun geliştirdiği 800 voltluk PPE platformu üzerine inşa edildi. Bu platform, hızlı şarj imkanı ve yüksek verimlilik sunuyor. Araç, 100 kWh batarya paketiyle donatılacak ve 270 kW'lık hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj edilebilecek.

ABD şu anda yeni aracın yalnızca üç versiyonunu piyasaya sunacak. Bunlar A6 RWD Sportback, A6 AWD Sportback ve S6 Sportback'ten oluşuyor. A6 E-tron'un iç mekanı ise, lüks ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Büyük bir dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve baş üstü ekranı gibi özellikler, sürücüye keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Audi A6 E-tronun, bu yılın Eylül ayında Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. ABD pazarı için ise daha sonra bir lansman tarihi açıklanacak.