Audi'den Yok Artık Dedirtecek Otomobil: Adeta Teknoloji Havuzu!

Audi, yaklaşan 2025 model Q6 e-tron ile elektrikli otomobillerde çıtayı yükseltiyor ve geleneksel bir otomobilde oturmaktan çok teknoloji dolu bir oturma odasında uzanmak gibi hissettiren bir sürüş deneyimi sunuyor.

Bilim Kurgu Filminden Fırlamışçasına Bir Oturma Alanı

Audi'nin Q6 e-tron modeli, daha küçük Q4 ve daha büyük Q8 e-tron modellerinin arasına rahatça yerleşerek otomobil üreticisinin ürün yelpazesine uyacak şekilde stratejik olarak boyutlandırılmış. Bu da onu hem aileler hem de boyut ve özelliklerin dengeli bir karışımını isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek hâline getiriyor.

Otomobil, Audi'nin Porsche ile ortaklaşa geliştirdiği Premium Platform Electric (PPE) ve tamamen yeni E3 elektronik mimarisine ilk girişini temsil ediyor. Bu da otomobilin doğrudan bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen fütüristik bir oturma alanına sahip olmasını sağlıyor.

Audi tarafından "dijital sahne" olarak adlandırılan gösterge panelinin dışında sürücü için 11,9 inçlik kavisli bir sanal kokpit ve 14,5 inçlik bir MMI dokunmatik ekran bulunuyor.

Kendi Kendine Öğrenebilen Sesli Asistan

Q6 e-tron ayrıca basit bir "Hey Audi" ile etkinleştirilen Audi'nin kendi kendine öğrenme yetisine sahip sesli asistanını da içeriyor. Sesli asistan, davranışlarınızla birçok şeyi öğreniyor ve hatta bir avatar edinerek onu bir komut sisteminden çok dijital bir yol arkadaşı hâline getiriyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik baş üstü ekranını tercih ederseniz, ilgili bilgiler ön camınıza da yerleştirilebiliyor.

PPE platformu teknolojiden daha fazlasına ulaşıyor ve pek çok konuda pratiklik sağlıyor. 18,6 fit küp bagaj alanı ve çeşitli kabin içi depolama seçenekleriyle Audi'nin deyimine göre bu yalnızca bir otomobil değil, âdeta bir mobil hizmet odası.

Üstelik Audi tüm bunları sürdürülebilirliği koruyarak, iç mekanda Dinamica mikrofiber ve Elastic Melange kumaş gibi geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak yapıyor.

Tamamı 2024 yılında tanıtılacak olan Q6 e-tron, Audi'nin elektrikli bir SUV'nin ne olabileceğini yeniden tanımlama girişimi olarak şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Modern teknoloji meraklısı tüketiciler için tasarlanan otomobil, hem sofistike hem de işlevsel bir deneyim vaat ediyor.

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