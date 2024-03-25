Bir Dönemin Sonu: Audi'nin Hız Canavarı Artık Üretilmeyecek!

TT ya da açılımıyla “Tourist Trophy” için üretilen en son araç, Audi’nin Macaristan’daki Györ fabrikasından çıkarılmıştı. Başlangıçta, aracın üretiminin 2023 yılında bitirilmesi planlanmıştı. Fakat bu plan şimdiye kadar gerçekleşemedi.

Audi, en iyi spor otomobilinin üretimini sona erdireceğini duyurduktan sonra gelen müşteri siparişlerini karşılamak için R8'in üretimini uzatmak zorunda kaldı. Geçen yıl, satışlar %49 artarak 1,591 birime ulaştı. Bununla birlikte, R8 globalde en yavaş satılan ürün oldu.

Audi'nin 2008'de müşterilere 5,016 araç gönderdiği dönemde satışlarında zirve yaptığı görülüyor. Onun dışında R8'e olan talep otomobilin yüksek fiyatı nedeniyle genellikle düşük.

Yıllar İçerisinde R8'in Coupe ve Spyder Satışları:

2007: 2,952

2008: 5,016

2009: 3,074

2010: 3,166

2011: 3,349

2012: 2,536

2013: 2,595

2014: 2,222

2015: 2,191

2016: 2,878

2017: 3,068

2018: 2,760

2019: 1,944

2020: 1,651

2021: 1,887

2022: 1,068

2023: 1,591

Audi R8'in durdurulması, Volkswagen Grubu'na ait V10 motorunun sonunun geldiği anlamına geliyor. Lamborghini, R8'in kardeş aracı olan Huracan'ı bu yılın ilerleyen dönemlerinde kademeli olarak kaldıracak. Kalan üretim süresi dikkate alındığında, atmosferik 5.2 litrelik motorlu süper otomobil artık sipariş edilemeyecek.

Haziran 2023'te Lamborghini fazlasıyla gelir elde etmişti. Bu sayede Audi ile maliyetleri paylaşmadan yeni modelin geliştirilmesi için gerekli fonlara sahip olabilmişti.

Huracan'ın devamı olarak beklenen modelin Lamborghini'yle birebir benzemesi bekleniyor. Tek fark daha küçük benzinli bir motor içeren şarjlı hibrit kurulumuyla gelecek olması.

Lamborghini yeni bir modeli piyasaya sürmeye hazırlanırken, Audi bu arabanın devamını getirmeyi planlamıyor.

Şirket yetkilileri elektrikli araçlara geçeceklerine dair ipuçları verse de bunun yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor.