1.085 Beygirlik Bu Arabanın İçi Havuzda Gibi Hissettiriyor

Mansory, Audi RS 6 Avant üzerinde yaptığı değişiklikle birlikte aracı bambaşka bir hâle getirdi. Siyah ve turkuaz renklerle birlikte yenilenen bu otomobilin içi artık havuzda gibi hissettiriyor. Öte yandan motor da dahil olmak üzere çeşitli noktalardaki değişikliklerle birlikte araba artık çok daha iyi bir performans sergiliyor.

Mansory, Audi RS 6 Avant'ı Çok Daha Güçlü Yaptı

Audi RS 6 Avant üzerinde yapılan en büyük değişikliklerden biri, aracın gücünün 1.085 beygire çıkması oldu. Bununla birlikte aracın tork değeri 1.250 Nm seviyesine ulaştırıldı. Standart modele göre yaklaşık 464 beygir ve 400 Nm tork daha fazla olduğunu söylemek mümkün.

Doğrudan dikkat çeken diğer bir nokta, aracın iç kısmında yapılan yenilikler oldu. Otomobilin bu versiyonunun iç kısmında turkuaz renk tercih edildi. Koltuklar, kapılar ve hatta emniyet kemeri dâhil hemen hemen her detayında bu rengin hâkim olduğu görülüyor. Ayrıca ön ve arka da dahil olmak üzere çeşitli noktalarda Mansory logosu yer alıyor.

Dış tarafta siyah rengin üzerinde turkuaz detaylar bulunuyor. Yaklaşık 55 cm'lik büyük jantlara sahip olan bu sürüm, şu anki neslin üretiminin sonuna yaklaşılması nedeniyle hazırlandı. Audi yakın zamanda RS 6'nın hem sedan hem Avant versiyonlarının yeni neslini tanıtmaya hazırlanıyor.

Mansory, bu önemli geçiş sürecinden önce mevcut modeli hem görsel hem teknik açıdan çok daha etkileyici hâle getirmek için kollarını sıvadı. Ne var ki bu araç için şu anlık bir fiyat etiketi bulunmuyor ancak web sitesinde yer alan bilgilere göre gelecekte bu modeli temel alan daha farklı seçenekler de sunacak.