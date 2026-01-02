13 Milyon TL'lik Araba Kapış Kapış Gidiyor! Satışlar Şaşırttı

Ford, yüksek fiyat etiketi ile çok konuşulan Mustang GTD modelinin 2025 yılına ait verilerini paylaştı. Bu veriler, araca gerçekte ne kadar yüksek bir talep olduğunu ortaya koymak için yeterli oldu. Teknik özellikler bakımından da milyonları etkileyecek seviyede olan bu otomobil, otomobil tutkunlarının yeni gözdesi olmuş gibi görünüyor.

Mustang GTD Ne Kadar Satıldı?

Ford Mustang GTD, 325 bin dolardan (13 milyon 985 bin 757 TL) başlayan ve çeşitli seçeneklerle birlikte 400 bin doları (17 milyon 199 bin 200 TL) aşan fiyatıyla bir anda ilgi odağı hâline geldi. Her ne kadar Mustang ulaşılabilir fiyat etiketleriyle bilinse de bu modelin fiyatı, Porsche 911 GT3 RS gibi modellerin doğrudan karşısında konumlandı.

Başlangıçta her ne kadar fiyatıyla çok konuşulsa da aracın sunduğu özellikler, insanların oldukça ilgisini çekti. Veriler incelendiğinde 2025 yılının ilk 11 ayında 231 adet Mustang GTD teslimatının yapıldığı görülüyor. Toplam Mustang satışları göz önüne alındığında sayı az gibi görünebilir fakat yüksek fiyat etiketi ve rakipleri gibi uzun zamandır bu sınıfta olmadığı göz önünde bulundurulacak olursa satış miktarının epey şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün.

Ford'a göre bu model, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 7 bin 500'den fazla talep geldi. Şirket, bu modeli belirli bir adetle sınırlamak yerine talebe göre şekillendirmeyi tercih ediyor. Aktarılan bilgilere göre 2026 yılında da araç üretilmeye devam edilecek. Talebin devam etmesi durumunda gelecek yıl da üretimine devam edilmesi muhtemel.

Bu arada aracın 5,2 litrelik süper şarjlı V8 motorla birlikte geldiğini, bu motorun 815 beygir güç ürettiğini belirtelim. Nürburgring Nordschleife pistini 6 dakika 52 saniyede tamamlayarak dünyanın en hızlı araçlarından biri olduğunu gözler önüne seren bu model, GT3 RS'ten ise sadece 3 saniye daha yavaş kaldı.