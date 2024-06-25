Audi'nin En Güçlü Benzinli Aracı RS Q8 Porsche'u Geride Bıraktı!

Audi, geçtiğimiz sonbaharda Q8 ve SQ8 modellerine yaptığı yeniliklerin ardından, serinin en üst modeli olan RS Q8'i güncelleyerek yeni bir Performans versiyonu sunuyor. Bu yeni model, Audi'nin şimdiye kadarki en güçlü benzinli aracı olma özelliğini taşıyor. Audi'nin Nürburgring'deki en hızlı SUV unvanını kazanan RS Q8 Performance, 631 beygir gücü ile markanın diğer RS modellerini geride bırakıyor.

RS Q8 Performans ve Tasarım Özellikleri

RS Q8 Performance, Audi'nin Ingolstadt'tan çıkan en güçlü saf benzinli modeli olarak öne çıkıyor. Aracın çift turboşarjlı, 4.0 litrelik V-8 motoru, 627 lb-ft tork üretiyor ve 62 mil hızına sadece 3.6 saniyede ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 190 mil olarak belirtiliyor.

Bu yeni güç, Audi'nin Nürburgring tur süresini eski RS Q8 modeline göre altı saniye kadar iyileştirmesini sağladı. Frank Stippler tarafından yönetilen RS Q8 Performance, Nordschleife pistini 7 dakika 36.69 saniyede tamamlayarak Porsche Cayenne Turbo GT'nin (7:38.92) rekorunu kırdı.

Audi, aynı zamanda 2025 RS3 Sedan ile Nürburgring'deki en hızlı kompakt üretim otomobil unvanını da kazandı. Audi, RS Q8'in daha düşük beygir gücüne sahip normal bir versiyonunu da satmaya devam edecek. Normal RS Q8, 591 beygir gücü ve 590 lb-ft tork üretiyor, bu da performans modeline göre daha düşük ancak yine de etkileyici değerler.

RS Q8'in Performans modeli, yeni bir hafif egzoz sistemi ve daha derin bir ses sunuyor. Opsiyonel RS spor egzoz sistemi ise daha fazla gürültü sağlıyor. Araç, mat altın 23 inç jantlar ve 295/35 lastiklerle geliyor. Seramik frenler ek bir maliyetle sunuluyor ve 440 mm ön ve 370 mm arka disklerle donatılıyor.

Audi'nin RS Q8 Performance modeli, markanın en güçlü ve en hızlı SUV'u olarak dikkat çekiyor. 631 beygir gücü ve 190 mil maksimum hız ile, bu araç performans tutkunları için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Avrupa'da 155,700 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu model, özellikle Nürburgring'deki rekor performansı ile öne çıkıyor. Audi'nin bu yeni model ile otomotiv dünyasında önemli bir yer edinmesi bekleniyor.