Yeni ‘American Psycho’ Uyarlamasının Patrick Bateman'ı Belli Oldu!

Bret Easton Ellis'in kült romanı American Psycho’dan uyarlanan yeni yapımda Patrick Bateman rolünü kimin alacağı nihayet belli oldu. Daha önce Jacob Elordi’nin bu rol için değerlendirildiğine dair söylentiler çıkmıştı, ancak görünen o ki bu karardan vazgeçtiler.

Bateman rolü bundan böyle Austin Butler'ın sırtında olacak.

İkisinin de Geçmişi Aynı

Elordi ve Butler ikilisinin ortak bir noktası var: İkisi de Elvis Presley’i canlandırdı. Elordi, Sofia Coppola’nın yönettiği Priscilla filminde Elvis’i oynarken, Butler ise Baz Luhrmann’ın ses getiren Elvis biyografisinde başrolü üstlenmişti.

Oyuncu kadrosu bir yana, filmin senaryosunda da güçlü bir kalem olduğunu görüyoruz. The Laundromat gibi büyük projelere imza atan Scott Z. Burns, senaryoyu kaleme aldı.

Yönetmen Luca Guadagnino ise Julia Roberts ve Andrew Garfield’lı After the Hunt filmini yeni tamamladı. Üstelik Challengers ve Queer gibi projeleri Altın Küre’ye aday gösterildi.

Daha Etkili Bir Yaklaşım

2000 yapımı film, Wall Street dünyasında geçen, keskin bir hiciv ve korku karışımıyla dikkat çekmişti. Guadagnino’nun uyarlamasında ise hikayeye daha büyük bir erotik vurgu katılabileceği konuşuluyor.

Yönetmen, Bateman karakterine tamamen farklı bir perspektifle yaklaşabilir. Zira Guadagnino, sinemada cesur adımlar atarak adından söz ettirmekten hoşlanıyor.