Avatar: The Last Airbender'ın Açık Dünya RPG Oyunu Geliyor

En sevilen animasyon diziler arasında yer alan Avatar: The Last Airbender, yayınlandığı yıllarda milyonlarca kişiyi ekrana kitlemişti. Şimdiye kadar birçok farklı oyun denemesi yapılan Avatar markası, sonunda profesyonel bir oyuna kavuşabilir. Deneyimli firma Square Enix, Avatar: Generations adında açık dünya-rol yapma konseptli bir oyun tasarladıklarını açıkladı.

Square Enix London Mobile tarafından geliştirilen oyun yalnızca mobil platformlara çıkacak ve ücretsiz olacak. Oyunun ilk olarak Kanada, Danimarka, Güney Afrika ve İsveç'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İşte Avatar: Generations Oynanış Videosu!

Avatar evrenine dair ilk animasyon olan Avatar: The Last Airbender, 2008 yılında sona ermişti. Dünya üzerinde kalan son hava bükücü Aang'in hikayesine şahit olduğumuz yapım, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. İlk serinin popülerliğinin farkında olan Square Enix, mobil oyun için de aynı hikayeyi konu edinmek istiyor. Gelen bilgilere göre oyunun ilk bölümünde Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki ve Zuko gibi sevilen karakterler yer alacak. Ayrıca devam serisinde karşımıza çıkan Korra'nın da oyunda yer alması bekleniyor.

Firmanın açıklamalarına göre geniş özelleştirme sistemine sahip olan oyunda gerçek bir rol yapma oyununda olduğu gibi yönettiğiniz karakterin davranışlarını, görünüşünü ve hikayesini kendiniz oluşturabileceksiniz. Şimdilik Avatar: Generations'ın ne zaman çıkacağı belli değil.