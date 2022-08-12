Hogwarts Legacy 2023'e Ertelendi

İlk defa 2020 yılında duyurulduğunda serinin hayranlarını heyecanlandıran Hogwarts Legacy oyunundan üzücü bir haber geldi. Mümkün olan en yakın zamanda çıkarma sözü veren geliştirici stüdyo 2021 yılında çıkması planlanan oyunu 2023 yılına erteledi.

Geçtiğimiz yıllarda pandeminin etkileri oyun dünyasında da yankı buldu. Bu süreçte çoğu yeni oyunun plananan tarihten daha geç tarihlere ertelendi. En son kötü haberlerden biri de Hogwarts Legacy oyunu için geldi. Dünyanın en ünlü serilerinden biri olan Harry Potter'ın oyun uyarlaması olan Hogwarts Legacy RPG türünde olacak.

İşte Hogwarts Legacy Oynanış Videosu!

Aralık ayında Hogwarts Legacy'nin çıkacağına dair büyük ipuçları verilmişti. Oyun ile paralel gtmesi beklenen The Art of Hogwarts Legacy kitabının tarihi 6 Aralık olarak belirlenmişti. Ancak geliştirici firmanın oyunu yetiştirememesi sonrasında erteleme açıklaması kaçınılmaz bir hale geldi.

Bazı kişilere göre ünlü serinin yaratıcısı J.K Rowling'in trans bireyler hakkında yaptığı tartışmalı açıklamaların oyunun çıkışına etkisi olmuş olabilir. Son gelen açıklamalara göre oyun eğer başka bir erteleme yaşamazsa Playstation, Xbox ve PC için 10 Şubat 2023 tarihinde çıkacak.