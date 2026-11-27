JBL, Tune Buds 3 kablosuz kulaklıklarının yarı saydam bir sürümünü hazırladı. Şarj kutusunun içindeki bazı parçaları gösteren tasarım, kulaklıklarda da kullanılıyor. Markanın yeni cihazı, tasarımda önemli değişikliklere sahip olsa da teknik özellikler açısından aynı kalıyor.

Yarı Saydam JBL Tune Buds 3'ün Tasarımı Nasıl?

Yeni modelde yarı saydam tasarım tercihi sayesinde dış kaplamanın arkasındaki bazı iç parçalar kutunun dışından seçilebiliyor. Kulaklıkların gövdesinde de aynı tasarım tercih edilmiş. Model yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç renk seçeneği ile sunulacak. Beyaz renkli sürümün şarj kutusunun kapağında hafif parlak bir yüzey mevcut.

JBL Tune Buds 3'ün Özellikleri Neler?

Özellik JBL Tune Buds 3 Sürücü 10 mm dinamik sürücü Diyafram Çift katmanlı kompozit polimer Ses ayarı Harman Kişiselleştirilmiş ses Personi-Fi 3.0 Aktif gürültü engelleme Var, dört mikrofon Mikrofon hassasiyeti -38 dBV/Pa (1 kHz) Bluetooth 6.0 Pil ömrü (ANC kapalı) 12 saate kadar Pil ömrü (ANC açık) 10 saate kadar Şarj kutusuyla toplam pil ömrü 48 saate kadar Hızlı şarj 10 dakikada 4 saate kadar kullanım Tam şarj süresi Yaklaşık 2 saat Kulaklık ağırlığı 5,9 gram Şarj kutusu ağırlığı 40 gram Dayanıklılık IP54 Renkler Deep Black, Moon White, Jade

JBL Tune Buds 3'ün Ses ve ANC Performansı Nasıl?

Aktif gürültü engelleme sistemi dört mikrofonla çalışıyor. Kulaklıklar çevredeki sesleri gerçek zamanlı takip ederek düşük frekanslı uğultuları ve orta-yüksek frekanslı sesleri azaltabiliyor. Ortam değiştikçe gürültü engelleme ayarları da otomatik olarak değişiyor.

Bu arada kulaklıkların her biri 10 mm dinamik sürücü var. Çift katmanlı kompozit polimer diyafram kullanan sürücüler, Harman tarafından dengeli frekans tepkisi ve düşük ses bozulması hedefiyle ayarlanmış. Personi-Fi 3.0 desteği, kullanıcıların ses ayarlarını kendi dinleme tercihlerine göre düzenlemesine imkân tanıyor.

JBL Tune Buds 3 Kaç Saat Kullanılabiliyor?

Pil ömrü, ANC özelliğinin açık veya kapalı olmasına göre değişiyor. Gürültü engelleme kapalıyken 12 saate, açıkken ise 10 saate kadar müzik dinlenebiliyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 48 saate ulaşıyor.

Hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarjla dört saate kadar kullanım mümkün. Kulaklıkların tamamen şarj olması ise yaklaşık iki saat sürüyor. Her biri 5,9 gram ağırlığındaki kulaklıklar, 40 gramlık şarj kutusuyla birlikte taşınabiliyor. IP54 sertifikası da toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor. Bu arada Mayıs ayında Zümrüt yeşili renk seçeneği sunulan JBL Soundgear Clips'in de şarj kutusuyla 32 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Yarı Saydam JBL Tune Buds 3'ün Fiyatı Ne Kadar?

JBL Tune Buds 3'ün yarı saydam sürümü Çin'de 729 yuan fiyatla listelendi. Bu da yaklaşık 5 bin 560 TL'ye karşılık geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumundaysa Türkiye'deki kullanıcıları 10 bin TL'den başlayan fiyat bekleyebilir. Tabii, ek maliyetlerle beraber fiyatın değişiklik gösterebileceğini de not düşelim.

Yarı Saydam JBL Tune Buds 3 Türkiye'de Satılacak mı?

JBL, Tune Buds 3'ün yarı saydam versiyonunun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağını açıklamadı. Şu anki satış planları sadece Çin'deki JD platformu ile sınırlı. Markanın ürünleri her ne kadar genellikle Türkiye'de satışa sunulma eğiliminde olsa da şeffaf versiyonlar çoğunlukla Çin ile sınırlı kalıyor. Bu da söz konusu sürümün -eğer planlarda değişiklik olmazsa- en azından yakın zamanda Türkiye'deki tüketicilerle buluşmayabileceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

JBL'nin Tune Buds 3 için sunduğu yarı saydam sürüm, klasik modellerin biraz dışına çıkmak isteyenlere hitap ediyor. Açıkçası ben tasarımının oldukça şık göründüğünü düşünüyorum. Pil ömrü de gün içinde kulaklığını sık kullananlar için gayet yeterli. 10 dakikalık şarjla dört saatlik kullanım elde edilmesi de çok kullanışlı olmasını sağlayacaktır.