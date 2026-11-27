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Battlefield serisini seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Battlefield 1 indirime girdi. Bu kampanya sayesinde oyun daha uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Peki, serinin en sevilen oyunlarından biri olan Battlefield 1 kaç TL'ye düştü?

Battlefield 1'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Battlefield 1, yüzde 95 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 1, kampanya kapsamında 39.99 dolar (2.030 TL) yerine 1.99 dolar (101 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya, 3 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

DICE tarafından geliştirilen oyun Xbox ve PlayStation mağazalarında da indirime girdi. Battlefield 1 PlayStation mağazasında yüzde 75 indirimle birlikte 999 TL'den 249,75 TL'ye düştü. PlayStation mağazasında kampanya 1 Aralık 2026 tarihinde bitecek.

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayan Oyun Xbox mağazasında 999 TL yerine 49,95 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu arada oyunun EA Play kütüphanesinde yer aldığını belirtelim. EA Play aboneleri ekstra ücret ödemeden bu oyuna erişebiliyor.

Battlefield 1'in Fragmanı

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Tek oyunculu modda çeşitli cepheler yer alıyor ve her cephede farklı bir askeri kontrol ediyoruz. Tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu modunda birçok sınıf mevcut. Her sınıfın kendine özgü silahları ve ekipmanı yer alıyor. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda tank ve uçak gibi araçlar kullanabiliyoruz.

Battlefield 1'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K

AMD FX-8350 / Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850

NVIDIA GeForce GTX 1050 / NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon RX 560 / HD 7850 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB

Battlefield 1'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi

64-bit Windows 10 veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790

AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i7 4790 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB

Battlefield 1 Kaç GB?

Battlefield 1'in bilgisayara yüklenebilmesi için en az 50 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa ister Windows'un program kaldırma özelliği tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece kullanılabilir alan kolayca artıyor.

Editörün Yorumu

Battlefield 1'in en sevilen Battlefeild oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Öyle ki oyun 88 Metacritic puanına sahip. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan Battlefield 1, özellikle çok oyunculu modda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor. Çok oyunculu modda uçak ve tank gibi araçlar kullanmak oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.