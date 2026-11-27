Thunderobot, JQ27F240P isimli oyuncu monitörünü Çin'de satışa sundu. 27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Çok şık tasarıma sahip montiörde HDMI ve DisplayPort portları da bulunuyor.

Thunderobot JQ27F240P'nin Özellikleri Neler?

Özellik Thunderobot JQ27F240P Ekran Boyutu 27 inç Panel Türü Fast IPS Çözünürlük 2560 x 1440 piksel Yenileme Hızı 240Hz GtG Tepki Süresi 1 ms MPRT Tepki Süresi 0,5 ms HDR Tepe Parlaklığı 350 nit Bağlantılar HDMI, DisplayPort

Thunderobot JQ27F240P'nin Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip monitör, Fast IPS ekran üzerinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. 350 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir.

240Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 240 kez görüntüyü yenilemesini sağlıyor. Counter-Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda yüksek FPS değerleriyle birlikte daha akıcı görüntüler elde edilebiliyor. Monitörün 240Hz kapasitesinden tam olarak yararlanmak için bilgisayarın da saniyede 240 kareye yakın görüntü üretebilmesi gerekiyor.

Monitörün GtG tepki süresi 1 ms, MPRT değeri ise 0,5 ms olarak açıklandı. GtG, piksellerin bir gri tonundan diğerine geçiş süresini ölçüyor. MPRT ise ekrandaki hareketli görüntülerin ne kadar süre bulanık göründüğünü ifade ediyor. Bu arada bağlantı seçenekleri arasında HDMI ve DisplayPort mevcut.

Adaptive Sync, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına göre ayarlıyor. Örneğin oyun 240 FPS ile çalıştığında monitör 240Hz, 120 FPS ile çalıştığında ise 120Hz yenileme hızına geçebiliyor. Kare hızı değiştikçe monitör de buna uyum sağlıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi olası sorunlar azalıyor.

Thunderobot JQ27F240P'nin Fiyatı Ne Kadar?

Thunderobot JQ27F240P, Çin'de 798,5 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin TL'ye denk geliyor.

Thunderobot JQ27F240P Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Thunderobot'un monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Thunderobot JQ27F240P'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Thunderobot JQ27F240P'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Çok şık bir tasarıma sahip olan Thunderobot JQ27F240P 'nin yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Bu arada monitörün Adaptive Sync özelliğine sahip olması da önemli avantaj çünkü bu özellik, yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına göre ayarlıyor.