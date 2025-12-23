Yeni Avengers Filminden İlk Fragman Geldi: Kaptan Amerika Geri mi Dönüyor?

Marvel hayranlarının uzun süredir yolunu gözlediği an nihayet geldi. Marvel Sinematik Evreni'nin merakla beklenen yeni halkası Avengers: Doomsday için ilk resmi fragman sürpriz bir şekilde yayınlandı. Stüdyo, normal şartlarda sinema salonlarında izleyicilerle buluşturmayı planladığı bu özel tanıtımı internete düşen sızıntıların ardından dijital ortamda paylaşma kararı aldı.

Öte yandan heyecanla beklenen film için yayınlanan sadece 90 saniyelik bu kısa video bile sosyal medyayı sallamaya yetti. Gelin, Avengers: Doomsday fragmanında bizleri nelerin beklediğine ve filmin ortaya çıkan tüm detaylarına birlikte göz atalım.

Avengers: Doomsday'in İlk Fragmanı Neler Sunuyor?

Yayınlanan fragmanın en çarpıcı detayı şüphesiz Chris Evans'ın canlandırdığı Steve Rogers, namıdiğer Kaptan Amerika oldu. Videoda Rogers'ı kırsal bir yolda motosiklet sürerken, eski süper kahraman kostümünü eline alırken ve kucağında uyuyan bir bebekle görüyoruz.

Fragmanın sonunda ekrana gelen "Steve Rogers, Avengers: Doomsday'de Geri Dönecek" yazısı ise sevilen karakterin yeni filmde boy göstereceğini net bir şekilde gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda oturan Russo Kardeşler de bu bilgiyi doğrularak, "Hayatımızı değiştiren karakter. Hepimizi buraya getiren hikaye. Her zaman buraya döneceği belliydi..." ifadelerini kullandı.

Filmin bir diğer sürprizi ise hikayenin ana kötüsü olarak karşımıza çıkacak olan Doctor Doom karakteri olacak. Bundan önce Iron Man karakteri ile hafızalarımıza kazınan Robert Downey Jr. bu karaktere hayat verecek.

Mart ayında yapılan geniş kapsamlı duyuruda olduğu gibi film adeta bir yıldızlar geçidine sahne olacak. Orijinal X-Men ekibi, Fantastik Dörtlü ve Thunderbolts kadrosunun tamamı bu dev yapımda bir araya gelecek.

Aslında bu fragmanın sadece "Avatar: Fire and Ash" filminin sinema gösterimlerinde yayınlanması planlanıyordu. Ancak yaşanan karışıklıklar ve ortaya çıkan sızıntılar Marvel'ı videoyu erkenden online olarak yayınlamaya itti.

Ne Zaman Vizyona Girecek?

Yapılan açıklamaya göre Avengers: Doomsday filmi 18 Aralık 2026 tarihinde İngiltere ve ABD ile aynı dönemde sinemaseverlerle buluşacak. Bu tarihin ardından merakla beklenen yapımın diğer bölgelerde de vizyona girmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.