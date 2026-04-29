Xiaomi'den Performans Canavarı Telefon Geliyor! AMOLED Ekranı Var

Redmi K100'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce işlemcisi sızdırılan Redmi K100'ün bu kez fiyatı açıklığa kavuştu. Cihaz, serinin bir önceki modelinden daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Telefonda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100'ün yaklaşık 4 bin yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 447 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 53 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim. Bu arada Redmi K90 için 3 bin 499 yuan (23 bin 133 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K90, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

6,5 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,5 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut. Buna göre yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K100'ün Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Serinin bir önceki modeli Redmi K90'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Redmi K90'ın kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera görebiliriz. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi K100'ün işlemcisi dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonun çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada AMOLED'in oyun oynamayı ve film izlemeyi çok daha keyifli hâle getirdiğini söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması.

Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı çok önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip bir telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurduğumda eğer telefon bütçe dostu bit fiyat ile gelirse yoğun biri ilgiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyorum.