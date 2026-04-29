Xiaomi'nin Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi İçin Geri Sayım! Fiyatı Ortaya Çıktı

Xiaomi 17T için geri sayım resmen başladı. Daha önce tasarımı ve temel teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak fiyat etiketi paylaşıldı. Peki markanın yeni modeli ne kadardan satılacak? İşte Xiaomi 17T hakkında tüm bilinenler!

Xiaomi 17T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Xiaomi 17T globalde 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB seçenekleriyle satılacak. Akıllı telefonun fiyat etiketi ise aşağıdaki gibi olacak;

12 GB RAM + 256 GB depolama - 875 dolar (39.435 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 80.410 TL

12 GB RAM + 512 GB depolama - 990 dolar (44.620 TL) - Türkiye'deki vergiler dahil edildiğinde 90.980 TL

Yukarıda vergilerin dahil edilmiş fiyatların genel bilgilendirme amaçlı diyebiliriz. Yani firma ülkemizde genellikle yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Bu nedenle telefonun söz konusu fiyatlardan çok daha düşüğe satılacağını söyleyebiliriz. Fakat yine de global fiyatları incelediğimizde modelin selefinden 115 dolar civarı daha pahalı olacağını görebiliyoruz.

Burada ufak bir örnek vermek gerekirse Çinli marka halihazırda Xiaomi 15T'yi 39.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Bu kapsamda Xiaomi 17T'nin tahmini olarak 49.999 TL'lik bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlayacağınız üzere Xiaomi 15T geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Fakat yeni seri için bu kadar beklememiz gerekmeyecek. Zira son raporlara göre akıllı telefonlar önümüzdeki ay piyasaya sürülecek. Bu etkinlikle birlikte serinin özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğrenebileceğiz.

Xiaomi 17T Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

1268 x 2756 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Dimensity 8500 Ultra RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Boyut: 157,6 x 75,2 x 8,17 mm

157,6 x 75,2 x 8,17 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'de 6,59 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere Xiaomi 15T'de 6,83 inçlik 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran karşımıza çıkmıştı. Yani ekran genel olarak benzer bir deneyim sunsa da boyutlarda bir düşüş yaşanacak.

AMOLED ekranlar LCD panellere kıyasla daha canlı, net ve keskin bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz.

Xiaomi 17T İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi 17T, MediaTek'in Dimensity 8500 yonga setiyle gelecek. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen işlemci halihazırda Redmi Turbo 5 ve POCO X8 Pro gibi telefonlarda bizleri karşılıyor. Yani orta-üst segment bir performans sunuyor diyebiliriz.

Nanometre (nm) değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Bu değerin küçük olması işlemcilerin güç verimliliğinin ve performansının yüksek olduğu anlamına geliyor.

MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi Genshin Impact’i 60 FPS ve Call of Duty: Mobile’ı ise 90 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Xiaomi 17T Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Selefinde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Yani ürün kamera tarafında pek bir yenilik sunmayacak.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraflarınıza daha fazla detay sığdırmanızı sağlıyor. Telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza imkan veriyor.

Xiaomi 17T Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 67W hızlarında şarj olan 6.500 mAh'lik bir bataryanın mevcut olacağını söyleyebiliriz. Bir önceki modelde aynı şarj hızlarına sahip 5.500 mAh’lik bir pil yer alıyordu. Yani yeni modelin şarjı selefinden daha uzun gidecek.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T’nin sızdırılan fiyat etiketi beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Zira Xiaomi 15T de globalde 760 dolarlık bir fiyata sahipti. Kısaca yeni model selefinden 115 dolar civarı daha pahalı olacak gibi görünüyor. Bu da bileşen fiyatlarının hızla arttığı 2026’da gayet normal bir durum diyebilirim.