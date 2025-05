Yeni Spider-Man Filminde Beklenmedik Bir Avengers Karakteri de Olacak

Sony ve Marvel Studios arasındaki işbirliği kapsamında, Avengers'dan tanıdığımız bir yüz, sürpriz bir şekilde Spider-Man: Brand New Day'deki yerini alabilir. Nexus Point News'in özel haberinde belirttiğine göre Mark Ruffalo, nam-ı diğer Bruce Banner, bir kez daha kamera karşısına çıkacak. Ancak bu defa bir Örümcek Adam filminde olacak.

Spider-Man: Brand New Day, Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü Örümcek Adam filmi olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ile adından söz ettiren Destin Daniel Cretton oturuyor. Bruce Banner'ın ise hikayede nasıl bir etkiye sahip olacağı, yeşil deve dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor.

Banner'ın bu filmde Peter Parker'ın akıl hocası rolünde olabileceği düşünülüyor.

Spider-Man: Brand New Day Vizyon Tarihi ve Oyuncu Kadrosu

Yapımını Sony Pictures'ın üstleneceği, Marvel Sinematik Evreni'nin 6. Fazı'nın bir parçası olacak Spider-Man: Brand New Day; ikonik Örümcek Adam kostümünü bir kez daha giyecek olan Tom Holland'ın yanı sıra pek çok tanıdık diğer ismin de parlayacağı bir proje olacak.

Spider-Man: Homecoming'de görünen Mac Gargan'a hayat veren Michael Mando'nun geri dönmesi için bir yandan görüşmeler sürerken, diğer yandan Jacob Balaton ve Zendaya'nın ufak tefek rollerde seyirci karşısına çıkacağı biliniyor. Kadronun kalanında Liza Colon-Zayas ve Sadie Sink yer alıyor, ancak rolleri kesinleşmedi.

Halihazırda film çekimleri başlamış değil. Londra'da başlayacak çekimlerin bu yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Vizyon tarihi olarak da 31 Temmuz 2026 işaret edildi.