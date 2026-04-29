iPhone 17 Kullanıcıları Dikkat! Sakın Şarjını Bitirmeyin

Apple’ın geçtiğimiz yılın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi, satış tarafında oldukça başarılı bir performans sergiledi. Ancak son dönemlerde bazı kullanıcılar, Apple’a ciddi tepkiler gösteriyor. Öyle ki iddialara göre akıllı telefonlarda şarjla ilgili önemli bir sorun yaşanıyor. İşte detaylar...

iPhone 17'deki Açılmama Sorunu Nedir?

Bazı iPhone 17 serisi kullanıcıları, telefonun şarjı tamamen bittikten sonra prize takıldığında hemen açılmadığını bildirmeye başladı. Yani güç tuşuna basılı tuttuktan sonra Apple logosu gelmiyor ve ekran simsiyah kalıyor. Reddit gibi sosyal medya platformlarında bu soruna dair çok sayıda paylaşım yapılırken, bu paylaşımlar hiç durmak bilmiyor.

Hatta durumun sanılandan daha ciddi olabileceğini gösteren örnekler de var. Mesela bir kullanıcı, cihazını şarja taktıktan sonra yaklaşık 10 saat boyunca açamadığını belirtiyor. Bu da sorunun basit bir problemden ziyade daha büyük bir hata olduğunu gösteriyor.

iPhone’un Şarjdan Sonra Açılmamasının Nedeni Ne?

Söz konusu sorunun kesin nedeni şimdilik belli değil. Ancak yazılım akyanklı bir problem olduğu düşünülüyor. Bu güzel bir haber çünkü yazılım güncellemesi sayesinde çözülme ihtimali yüksek. Donanım kaynaklı bir hata olsaydı belki teknik servise gitmeye gerek olabilirdi. Bu da zaman kaybı aanlamına geliyor.

Sorunun Bir Çözümü Var mı?

Sorun ile ilgili olarak markadan gelen resmi bir çözüm bulunmuyor. Ancak bazı kullanıcılar, cihazı MagSafe şarj cihazı ile yaklaşık 15 dakika şarj ettiklerinde telefonun yeniden açıldığını belirtiyor. Üstelik bu yöntemin işe yaradığını söyleyen yalnızca bir kişi değil.

MagSafe, telefonun arka kısmına temas etmesiyle kablosuz şarj imkanı sunuyor. Apple’ın resmi web sitesinde bu aksesuarın fiyatı ise yaklaşık 1.900 TL. Tabii bu çözüm yönteminin herkes için kesin çözüm olduğunu söylemek mümkün değil. Sadece bazı kişilerde işe yaradığı belirtiliyor.

Apple Bu Sorun İçin Güncelleme Yayınlayacak mı?

Apple’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak sorunun çok sayıda kullanıcı tarafından yaşanıyor olması nedeniyle şirketin bir çözüm sunması bekleniyor. Şimdilik gözler ABD’li teknoloji devine çevrilmiş durumda.

Editörün Yorumu

Apple, kritik güvenlik açıklarında genellikle hızlı şekilde güncelleme yayınlasa da bu tür sorunları çoğunlukla bir sonraki sürümde çözüyor. Yani birkaç gün içinde bir güncellemeyle düzelmesini beklemiyorum. Henüz net değil ama umarım yazılım kaynaklıdır. Çünkü böyleyse tek bir güncellemeyle çözülebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 17 kullanıyor musunuz, eğer kullanıyorsanız söz konusu sorunla karşılaştınız mı? Yorumlarda buluşalım.