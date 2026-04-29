GTA 6'nın Fiyatı Yüksek Tutulabilir! Take-Two, Olumsuz Sinyal Verdi

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın piyasaya sürülmesinin önünde sadece birkaç ay bulunuyor. Buna rağmen oyunun ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı hâlâ belirsizliğini korumaya devam ediyor ancak Take-Two CEO'su Strauss Zelnick tarafından yapılan yeni açıklama, geçmişteki söylentilerin doğru olma ihtimalini artırdı.

GTA 6'nın Fiyatı Yüksek mi Olacak?

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, "iicon" etkinliğinde yaptığı açıklamada GTA 6'nın fiyatının direkt çok yüksek olacağını belirtmedi fakat oyunun arkasındaki ekibin birincil önceliğini bu yapımla sunulan değerin talep edilen fiyattan çok daha yüksek olmasına verdiğini işaret etti. Yani GTA oyunlarının arasına katılacak olan GTA VI'nın müşterilere ödediği paranın karşılığını fazlasıyla vereceğini ima etti. Bu açıklama, Take-Two'nun oyuncuları yüksek fiyata hazırladığı şeklinde yorumlandı.

Bakıldığında GTA 6 gerçekten çok uzun bir gelişme sürecinden geçti. Oyunun geliştirme sürecine ait görüntüler sızdırıldıktan sonra her ne kadar bir duraksama dönemine girilse ve ekip moral bozukluğu yaşasa da bu durum hızlıca atlatıldı ve ekip, oyuna kaldığı yerden devam etti. Bu kadar uzun bir geliştirme süreci ise doğal olarak akıllarda inanılmaz kapsamlı bir oyunun canlanmasına neden oluyor.

Üzerinde çok titizlikle çalışılmış ve epey detaylı bir oyun için de şirketin fiyatı yüksek tutması epey anlaşılabilir bir durum. Geçmişteki söylentiler, oyunun 90-100 dolar (4056-4507 TL) aralığında bir fiyata sahip olacağı yönündeydi. Take-Two CEO'su bu iddiaları yalanlamadığına göre serinin bir sonraki oyun gerçekten de bu fiyatla piyasaya sürülebilir.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun öncelikle yeni nesil oyun konsollarına yani PlayStation 5 ve Xbox Series S / X'e gelecek. Daha sonra ise oyun PC'ye sürülecek ama bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik netleştirilmedi. Hatırlayacak olursanız GTA 5, 14 Nisan 2015'te PC'ye gelmişti fakat GTA 6'nın Şubat 2027 tarihinde çıkacağı iddia ediliyor.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6'nın hikâyesi ile ilgili şimdiye kadar çok fazla detay paylaşılmasa da gerek sızıntılar gerek fragmandan hareketle oyunu genel olarak anlatabiliriz. Bu yapımda Bonnie ve Clyde ikilisinin daha yeni nesil bir uyarlamasını göreceğiz. Bu karakterler Jason ve Lucia olarak adlandırılıyor. Lucia, fragmandan da görüleceği üzere hapishaneye girip çıkıyor. Jason ise Lucia'nın suç ortağı. Henüz geçmişi net değil ama sızıntılar, onun askeri bir geçmişi olduğuna işaret ediyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bu iki ana karakteri aynı anda yönetmek mümkün olacak. Ayrıca karakterler arası bir ilişki barı olacak. Oyunda en son GTA San Andreas'ta gördüğümüz vücut geliştirme sistemi bulunacak. Oyunun haritası da GTA 5'e kıyasla yaklaşık 2,5 kat daha büyük olacak.

Editörün Yorumu

GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bugün hâlâ sıkılmadan oynadığımız oyunlar arasında yer alıyor. O yüzden Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in açıklamasına hak veriyorum. GTA 5'te olduğu gibi GTA 6'da da bizi kendine çekecek olan kapsamlı bir oynanış sistemi olacak. Oyunun dünyası çok dolu hissettirecek. Dolayosoyla çoğu kişi, bu oyuna 5 bin TL değil, 10 bin TL bile ödemek isteyecektir. Tabii, biz yine şirketin fiyatları düşük tutmasından tarafız. Oyun ne kadar geniş kitle tarafından erişilebilir olursa o kadar iyi olacaktır.