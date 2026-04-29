Bataryası Dakikalar İçinde Değiştirilebilen Elektrikli Araba Tanıtıldı

Nio'nun özellikle bütçe dostu otomobillere odaklanan alt markası Onvo, yeni bir SUV model tanıttı. Onvo L80 olarak adlandırılan otomobil, yüksek hızlı şarj teknolojisi ve gelişmiş akıllı sürüş ve daha pek çok etkileyici özellik ile beraber geliyor. Çok ucuz olduğu söylenemez ancak mevcut otomobil pazarına göre ideal bir fiyat etiketi taşıyor.

Nio Onvo L80'in Özellikleri Neler?

Platform: NT 3.0

Uzunluk: 5.145 mm

Genişlik: 1.998 mm

Yükseklik: 1.786 mm

Aks mesafesi: 3.110 mm

Koltuk sayısı: 5 koltuk

Bagaj hacmi: 2.840 litre (arka koltuklar katlı)

Mimari: 900 volt yüksek voltaj

Güç: Arkadan itişli 349 kW (462 beygir) / dört çeker 440 kW (598 beygir)

0-100 km/s (Arkadan itişli): 5,9 saniye

0-100 km/s (Dört çeker): 4,7 saniye

Nio batarya değişim desteği: Mevcut

Nio Onvo L80, iki temel seçenekle birlikte geliyor. Bunlardan ilki, LiDAR başta olmak üzere 30 sensör içeriyor. Bu sensörler sayesinde özellikle sis ve benzeri sebeplerden ötürü görüş alanı kapalı olsa dahi engelleri kolay ve hızlı bir şekilde fark etmek mümkün hâle geliyor. Diğer seçenekte ise yol sadece kameralarla görülüyor. Bu, aracın daha uygun fiyatlı olmasını sağlasa da LiDAR içeren sürüm kadar gelişmiş bir deneyim elde etmeye yardımcı olmuyor.

Aracın arkadan itişli sürümü 340 kW (462 beygir) güç üretiyor ve 0'dan 100 km/sa hıza 5,9 saniyede ulaşıyor. Dört çeker sürüm ise 440 kW (598 beygir) güç sunuyor ve 0'dan 100 km/sa hıza 4,7 saniye gibi kıaa bir süre içinde ulaşıyor. 900 voltluk sistemle birlikte gelen araç şarj süresini minimum seviyede tutuyor. Tabii, batarya değiştirme özelliğini de unutmamak gerek. Bu özellik sayesinde Bu işlem sadece 2-3 dakika sürdüğü için neredeyse hiç beklemeden yola devam etmek mümkün hâle geliyor.

Nio Onvo L80'in Tasarımı Neler Sunuyor?

Onvo L80 aslında geçen yıl piyasaya sürülen altı koltuklu L90 modelinin bir koltuk eksiltilmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü. NT 3.0 platformu üzerinde inşa edilen bu otomobil, 5.145 mm uzunluğa sahip. 4794 mm uzunluktaki rakibi Tesla Model Y ile arasında 351 mm fark bulunuyor.

Arka koltuklar yatırıldığında 2840 litre bagaj hacmi sunan aracın ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 3100 mm mesafe bulunuyor. Bu, Model Y'nin bile 2890 mm aks mesafesine sahip olduğunu göz önünde bulunduracak olursak yeni otomobilin iç kısmının epey rahat hissettireceğini söylemek mümkün. Yolcu bir bacağını diğer bacağının üzerine attığında bile dizi ön koltuğa değmeyecektir.

Nio Onvo L80'in Fiyatı Ne Kadar?

Onvo L80 için 245 bin 800 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1 milyon 625 bin 233 TL'ye denk geliyor. Tabii, araç Türkiye'de satışa sunulursa vergiler ve diğer maliyetlerle beraber fiyatı 4 milyon TL'yi bulacaktır. Yine de konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

Nio Onvo L80 Türkiye'de Satılacak mı?

Nio şu an yönünü her ne kadar küresel pazara çevirmiş durumda olsa da Türkiye ile ilgili bilinen planları bulunmuyor. Kaldı ki bu aracın Türkiye'de satışa sunulabilmesi ve batarya değiştirme sisteminin sorunsuz çalışabilmesi için markanın altyapıya ciddi bir yatırım yapması gerekecek. hem bu hem gümrük vergisi gibi eklemeler, Nio'nun Onvo L80 gibi araçlarının şu an Türkiye'ye gelme ihtimalini düşürüyor.

Editörün Yorumu

Onvo L80'in özellikle batarya değişim avantajı dolayısıyla etkili olduğu pazarda epey ilgi çekecek bir model olduğunu düşünüyorum. Ayrıca iç tasarımı da oldukça konforlu hissettiriyor. Çin pazarına göre de oldukça uygun fiyatlı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Tesla Model Y gibi modellere göre ciddi avantaj sağlayacaktır. Tabii, Türkiye'de satışa sunulsaydı ve fiyat konusunda mümkün olduğunca tüketici lehine adımlar atılsaydı da eli rakiplerine göre epey güçlü olabilirdi.