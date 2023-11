Avengers: Secret Wars'tan Yeni Söylentiler: Tobey Maguire ve Robert Downey Jr. Geri mi Dönüyor?

Yeni raporlar Tobey Maguire'ın son olarak Spider-Man: No Way Home'da görünmesinin ardından Spider-Man rolünü yeniden canlandıracağını ve Hugh Jackman'ın da 'Deadpool 3'ten devam ederek Wolverine olarak geri döneceğini iddia ediyor.

Bu iddialar elbette Avengers: Secret Wars ile ilgili ve filmin X-Men: Days of Future Past ile benzer bir havaya sahip olması bekleniyor.

Variety'nin haberine göre Marvel, Iron Man ve Black Widow'u geri getirme ihtimaliyle birlikte yeni bir 'Avengers' filmi için orijinal kadroyu yeniden bir araya getirme konusunda görüşmeler yapıyor. Henüz resmî olarak onaylanmamış olsa da Robert Downey Jr.'un geri dönmeyi çoktan kabul ettiği söyleniyor.

Avengers: Secret Wars ile Pek Çok İsim Evrene Geri Dönebilir

Daha önce bildirildiği üzere Secret Wars, mevcut MCU ve Fox-Verse'ün sonunu işaret ederek yeni ve farklı bir MCU için zemin hazırlayacak.

Avengers: Secret Wars, "The Avengers", "Age of Ultron", "Infinity War", "Endgame" ve "The Kang Dynasty" gibi önceki Avengers filmlerinin devamı niteliğinde. MCU'nun kırk altıncı filmi olma niteliğini taşıyan Avengers: Secret Wars'ın senaryosunu Michael Waldron kaleme alıyor.

Raporlar, Hugh Jackman'ın Wolverine'inin, 'Deadpool 3'teki olaylardan sonrasını konu alan hikâyede "önemli bir rol" oynayacağını gösteriyor. Jonathan Majors tarafından canlandırılan Fatih Kang ise "Secret Wars"ın ana kötü karakteri olacak

Avengers: Secret Wars, planlanan tarihte bir değişikliğe gidilmediği takdirde 7 Mayıs 2027'de sinemalarda olacak.